Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милану Тюльпанову KP.RU встретил на премии Voice Man Awards в легендарном столичном отеле «Метрополь», куда она приехала в качестве гостьи. 33-летняя Милана чудесно выглядела и охотно общалась с журналистами. Уже на этой неделе выходит новый проект Тюльпановой «Цена себя», направленный на помощь женщинам. Известно, что дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова в прошлом пережила тяжелый развод с известным футболистом Александром Кержаковым.

«Мой новый проект „Цена себя“ выйдет уже на этой неделе. Мы со звездными героями и не только будем разговаривать о том, как ценность человека определяет его путь. Я бы посоветовала любить, в первую очередь, себя. Потому что мой жизненный опыт говорит о том, что от нелюбви к себе с тобой происходят и деструктивные отношения, и различные вещи, потому что ты позволяешь, чтобы они с тобой происходили. Когда меняется отношение к себе, меняется и вся твоя жизнь. Я тому живой пример», — рассказала KP.RU Милана.

Тюльпанова и Кержаков расстались в 2018 году, после чего последовали громкие публичные споры и суды за опеку над ребенком. В 2019 году официально был оформлен развод. С футболистом Милана до сих пор никак не контактирует. При этом Александр выплачивает алименты и изредка видится с сыном Артемием, которому в этом году исполнилось девять лет.

Милана Тюльпанова рассказала об отношениях с Кержаковым после громкого развода

«Я бы не сказала, что эти встречи частые. И это как раз по причине того, что ребенок был не целью дать ему изначально лучшую жизнь, а это были какие-то опосредованные цели. И на выходе мы имеем то, что имеем, что общение с ребенком нечастое. Алименты он платит. Но мы никак не контактируем. Это было бы и не совсем комфортно моему супругу», — поделилась с KP.RU Тюльпанова.

Добавим, что в августе 2026 года Милана во второй раз вышла замуж за непубличного человека. Известно, что мужчину зовут Андрей. Одно из направлений его деятельности — юриспруденция. Новый супруг подружился с сыном Тюльпановой.

Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Он (Артемий) знает, что есть человек в его жизни, к кому он может обратиться, с кем он дружит, кто всегда ему поможет, купит, что он хочет, подбодрит, расскажет какой-то опыт из собственной жизни. С отцом он общается, но опять же, я не могу сказать, что это частые и регулярные встречи, звонки и так далее», — добавила Милана.

Прокомментировала основательница проекта «Цена себя» и нашумевшую тему с алиментами. Недавно в Москве прошло заседание партии «Новые люди», в котором приняли участие многие звездные блогеры — Светлана Сильваши (член партии), Мария Погребняк, Алена Водонаева, Алана Мамаева. На повестке была тема алиментов, которое многие мужчины по разным причинам пытаются уменьшить в несколько раз. Тюльпанова тоже судилась с Кержаковым за выплаты на ребенка.

«Я думаю, что эта проблема должна решаться фундаментально. Когда создается семья, дети должны рождаться не по принципу „я рожаю, чтобы удержать мужчину“, или „я рожаю, чтобы нам номинально скрепить семью“, а потому что два человека хотят дать новому человеку лучшую жизнь. Тогда, возможно, таких ситуаций будет меньше. От того, что изначально неправильная мотивация, на выходе мы видим соответствующие последствия. Как это изменить? У меня нет ответа. Я понимаю, но не могу доказать, что проблема в этом», — высказала свое мнение Милана Тюльпанова.

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