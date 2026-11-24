Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милану Тюльпанову мы встретили на премии Voice Man Awards в легендарном столичном отеле «Метрополь», куда она приехала в качестве гостьи. 33-летняя Милана очень эффектно выглядела: боди с глубоким декольте она сочетала с кожаной юбкой в пол. В беседе с KP.RU Тюльпанова впервые рассказала о своем муже Андрее. Звезда тайно вышла замуж в августе 2026 года.

Напомним, что Милану многие помнят по браку с известным футболистом Александром Кержаковым, от которого она родила сына Артемия. Пара рассталась в 2018 году, после чего последовали громкие публичные споры и суды за опеку над ребенком. В 2019 году официально был оформлен развод. С Кержаковым Тюльпанова до сих пор никак не контактирует. При этом футболист выплачивает алименты и изредка видится с сыном.

Милана Тюльпанова рассказала о муже Андрее и свадьбе

А минувшим летом в Сеть попало фото с тайной свадьбы Миланы, которая прошла в родном Санкт-Петербурге 19 августа.

«У меня изначально вообще не было мыслей о том, что я буду свадьбу освещать. Даже более того, наши близкие друзья, кто пришел на свадьбу, они думали, что это мой день рождения. Это же и был мой день рождения. Соответственно, они пришли и узнали. Я не освещала никак сам факт того, что у меня появились новые отношения. Как-то у меня лобные доли сформировались, и я переросла потребность все время кому-то что-то показывать. Свадьба была настолько эстетически красивая, что, естественно, я не смогла ее не опубликовать. Но мужа я постаралась тоже как-то сильно не светить, потому что он не публичный человек. И мне не хочется, как, скажем, сейчас у Анастасии Решетовой, мне не хочется, чтобы потом начинали что-то узнавать, собирать, писать. Потому что он не публичный, ему будет дискомфортно. А для чего мне делать дискомфортно своему мужчине? Тем более, что я понимаю, что всегда найдутся те, кто что-то скажет. Это неизбежность», — поделилась с KP.RU Милана Тюльпанова.

Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милана практически не рассказывает о супруге, но для нас все же сделала небольшие исключение.

«Его зовут Андрей. Одно из его направлений деятельности — это юриспруденция. Он занимается и ею в том числе», — сообщила KP.RU Тюльпанова.

Милану и Андрея познакомил общий друг в ее день рождения в 2025 году.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Мы познакомились в мой день рождения в том году, а поженились в мой день рождения в этом году», — улыбнулась Тюльпанова.

По словам автора проекта «Цена себя», супруг Андрей своим отношением заставил Милану полюбить себя.

«Он покорил меня тем, что он сделал мою жизнь лучше, легче. И это касается не только материального аспекта. Он заставил меня думать лучше о себе. Он заставил меня видеть больше во мне, чем я видела до этого. И больше любить себя. Так что это очень большая его заслуга», — поделилась Тюльпанова.

После сложного развода с Александром Кержаковым дочь покойного сенатора создала проект «Цена себя», направленный на помощь женщинам.

«Мой новый проект «Цена себя» выйдет уже на этой неделе. Мы будем со звездными героями, и не только, разговаривать о том, как ценность человека определяет его путь. Я бы посоветовала любить, в первую очередь, себя. Потому что мой жизненный опыт говорит о том, что от нелюбви к себе с тобой происходят и деструктивные отношения, и различные вещи, потому что ты позволяешь, чтобы они с тобой происходили. Когда меняется отношение к себе, меняется и вся твоя жизнь. Я этому живой примером», — подытожила создательница проекта.

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