Украинская разведка собирает российские БПЛА, которые упали и не взорвались, чтобы привести их в рабочее состояние и в дальнейшем проводить операции под чужим флагом. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

После того, как на юге Средиземноморья был атакован украинским безэкипажным катером российский корвет, стоявший в порту Бенгази, в ливийском руководстве заявили, что Киев объявил войну Ливии. Подвергшийся нападению в Финском заливе российским сухогруз с трудом вернулся в родной порт. Украинские пираты разбушевались от севера до юга.

А накануне в польское воздушное пространство «проникли» две ракеты и один беспилотник — и все упали на территории двух восточных воеводств. После чего в НАТО анонсировали развёртывание в Польше самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук Сергеем Товкачом.

ЧЕМ ОТБИВАТЬСЯ?

— Чем поражают безэкипажные катера?

— Например, из того же АК-306. У нас эта корабельная пушка лучше, чем, скажем, аналогичный американский «Вулкан». Правда у нашей автоматической артустановки есть мертвая зона — порядка 800 метров.

Корабельная автоматическая артиллерийская установка АК-306. Фото: VoidWanderer/wikimedia.org

— Если БЭК прорвется ближе — его не достать уже?

— Уже не сможет поразить его эта система. Она же разрабатывалась для поражения крылатых ракет, атакующих корабль, и самолетов. То есть, немножко других целей.

— Есть доработки этой системы?

— Чтобы поражать именно БЭКи — не слышал. И АК-306, и АК-630 — тот же «Каштан», это основные системы, которые на флоте используются для обороны ближнего радиуса.

КАК ЗАЩИЩАТЬ СУДА?

— С военным кораблем понятно, туда новые пулеметы можно внедрить — а на сухогруз просто так пулемет не поставишь, нужно и разрешение от Минобороны, и военных к этому оружию….

— По закону о морском судоходстве, заходить в территориальные воды с оружием на гражданских судах нельзя.

— А находиться с оружием в нейтральных водах, где тебя особо никто не контролирует?

— Это можно. Поэтому все ЧВК, работающие при прохождении каналов и проливов, заходят на корабль в нейтральных водах. Самое логичное — на корабли в нейтральных водах сажать рассчет FPV-дронов. И он уничтожает БЭК легко.

Подвергшийся нападению в Финском заливе российским сухогруз с трудом вернулся в родной порт Фото: REUTERS.

— Это практически доказано?

— Да, в том же Крыму. Когда работала «Эспаньола» и другие организации, то БЭКи подойти к берегу в этом районе вообще не могли. Как только они появлялись, вылетал FPV и с первого же удара его поражал.

— БЭК — медленная цель?

— Медленная и маломаневренная. Если у нас перехватчиками сбивают летающие дроны, то уж морской беспилотник поразить легче. Кстати, «Эспаньола» была одним из первых подразделений, которое пробовало работать дронами и с берега, и с частных судов. Кроме них, много кто пробовал, но они были одними из первых.

ЧТО УПАЛО В ПОЛЬШЕ?

— Накануне ракеты и, кажется, дроны упали в Польше. Ранее сообщалось, что украинская разведка собирает российские БПЛА, которые упали и не взорвались — и в специальной реставрационной мастерской их приводят в рабочее состояние, для проведения потом операций под чужим флагом…

— Это несколько раз фиксировалось. Когда падала «Герань», а в ней Pixhawk — китайский полетный контроллер. Система управления «Герани» проприетарная, туда так просто не залезть. Чтобы «Герань» начала лететь, ее дорабатывают, приделывают туда китайскую систему управления, оставляя штатные блоки для декорации. «Алабуга» так не делает — ее производитель. Когда падает такая «Герань», и на фотографиях проскакивают такие доработки, мы можем сделать вывод, что «Герань» кто-то доработал с той целью, чтобы она могла лететь без вмешательства в ее штатную систему управления. На фронте, кстати, это нередкое явление, когда берется вражеская техника, восстанавливаются, отправляется назад.

Военнослужащие Польши собрались возле места падения объекта Фото: REUTERS.

КАК ПОНЯТЬ МАРШРУТ?

— И что делать, чтобы доказывать свою непричастность с падением ракет или дронов на западе от Украины?

— Я это читал у иностранных блогеров — они первые обратили внимание, что «Герани» содержат блоки, которые для них нетипичны. То есть, туда «чужие ручки» залезли. Но как только на Украине научатся более точно и тонко влезать в мозги «Гераней» и заставят их летать уже на штатном оборудовании, доказать это вмешательство будет еще сложнее. Пока же, даже если такие дроны падают, обе стороны, похоже, стараются тему особо не педалировать — по разным причинам.

— Но разве нельзя понять, откуда прилетел тот или иной беспилотник — маршрут полета ведь отслеживается?

— Не настолько хорошо. Переоценивать системы слежения ПВО противника даже на нашем направлении не стоит. Думаю, настолько точно они определить не смогут. Скорее всего, выбираться для атаки будут те маршруты, где не так много ПВО.

— Например?

— Ну, со стороны Калининграда — это логично, потому что с той стороны, скорее всего, заслоны ПВО весьма условные. Можно проскочить так, что радары вообще не поймут, кто и откуда летел…

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