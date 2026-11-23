Атака на российское судно в Балтийском море произошла утром 21 ноября Фото: REUTERS.

Беспилотники атаковали российский сухогруз «Спарта-2», который следовал в Калининград - атаковали в нейтральных водах Финского залива, неподалеку от эстонского острова. Судно получило повреждения, экипаж эвакуировали. Финский президент Стубб назвал это «серьезным инцидентом», а премьер страны Петтери Орпо подтвердил, что власти страны занимаются ситуацией в Финском заливе. Страны Прибалтики поспешили сообщить - они тут ни при чем.

В эти же дни по неподтвержденным данным, украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали российский танкер в южном Средиземноморье и военный корабль в порту Ливии. По противоречивой информации, корвет «Меркурий» и грузовое судно повреждены – однако подтверждений по военному кораблю от Минобороны пока нет.

Что происходит на морях, мы обсудили на Радио «Комсомольская правда» с Василием Дандыкиным, военным экспертом, капитаном запаса первого ранга.

ОТКУДА ШЛИ ДРОНЫ

- Что происходит в морях?

- Контейнеровоз, который шел в Калининград - он там ходит постоянно, как и другие подобные. К налету причастны террористы киевского режима. Дроны вполне могли в нейтральных водах подняться с судов в Балтийском море. А, может, и с близких берегов, - приводит слова Василия Дандыкина KP.RU.

- С каких?

- С берегов той же Эстонии. Вообще, идет вакханалия и на севере, и на юге. И на Балтике, и в Средиземном море.

- Это скоординировано?

- Если атаки подтвердятся – да, очевидно «коалиция желающих» собралась нанести максимальный ущерб России на всех направлениях. На Черном море у нас сегодня ограничено судоходство — но мы сами в ответ полностью закрыли врагу доступ в порты. А на Балтике задумка врага может касаться не только нашего эксклава в Калининградской области, который снабжается во многом по морю. Но и о блокировании основных портов в Ленинградской области - это Приморск и Усть-Луга.

Капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

- Почему ответственность на себя никто не берет?

- Не хотят прямого повода к войне. В Брюсселе развели руками: мы ни при чем, мы ничего не понимаем - в регионе учения проходят постоянно. Особенно активны немцы, их бригада, пока не в полном составе, находится в Литве.

- А французы?

- В учениях на Балтике они участвуют, и есть заявления Макрона и других о том, что Украину надо срочно принять в НАТО, хотя по факту она уже становится и страной, и армией альянса.

- Как нужно отвечать?

- Надо не просто сопровождать кораблями Балтийского флота наши суда, но все эти суда и корабли должны быть в постоянной готовности к отражению атак и БЭКов, и воздушных коптеров.

- Поможет?

- Думаю, поможет.

ГДЕ ОКОПАЛИСЬ

- А на юге?

- Там, кроме танкера, по неподтвержденным данным, атакован корвет «Меркурий». Он строился для Черноморского флота. В порту восточной Ливии он мог оказаться, потому что выполнял задачи по сопровождению наших судов и в Атлантике, и в Средиземноморье.

- Откуда могли атаковать?

- Со стороны Триполи - обосновавшиеся там боевики киевского режима. Они атаковали одно из наших судов, которое шло на Дальний Восток.

- В атаках участвовали безэкипажные катера?

- Да. Часть из них была уничтожена формированиями одного изо ливийских правительств. Но часть смогли нанести поражение и нашему судну, и кораблю.

ОСИНЫЕ ГНЕЗДА

- На этом участке севера Африки не вполне понято, кто что контролирует и откуда по нашим ударили?

- На мой взгляд, одно из формирований в Триполи приютило у себя украинских террористов. Они поддерживают и сепаратистские движения в Африке, где тоже обосновались киевские террористы. Там есть столкновения с нашим Африканским корпусом, который легально находится в Африке.

- Киевским спецслужбам в террористических атаках потворствует Запад и на Балтике, и в Средиземноморье?

- В Лондоне, Берлине и Париже давно мечтают сделать Балтийское море натовским. Воспрепятствовать снабжению Калининградской области и блокировать наши порты. Поэтому и наносятся массированные удары дронами - с привлечением воздушного пространства восточнобалтийских государств.

- Пишут, что Албания могла участвовать в атаке на наш корвет?

- Это маловероятно. Албания - на севере Средиземноморья, а корабль находился на юге, в районе Триполи, бывшей столицы Ливии. Эта страна сейчас разделена на две части, и одна из них привечает киевских террористов.

КАК РОССИЯ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ?

- Так какой должна быть наша реакция?

- Если дроны выходили из района Триполи, мы имеем полное право уничтожать гнезда террористов, которые там обосновались. Не может быть случайной атака на оказавшийся там корвет, вероятно, сопровождавший танкеры. Это могло быть скоординировано, причем только с участием возможностей западных разведок.

- Мы говорим про сопровождение танкеров кораблями — но тут и самому кораблю досталось...

- На Балтике мы все-равно к военному сопровождению нефтекараванов придем. Причем корабли сопровождения должны быть в состоянии полной боеготовности к уничтожению надводных, подводных, воздушных целей. И мы просто не можем позволить им действовать так нагло и открыто и, главное - безнаказанно.

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