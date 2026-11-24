Миграционная повестка вновь стала одной из главных тем в политике Евросоюза. Фото: Thierry Orban/Getty Images

«Если кто-то приходит и говорит: «Я вас ненавижу, презираю вашу культуру, я не хочу уважать ваши законы», мы отвечаем: «Послушайте, дверь широко открыта». И мы даже можем, если уж на то пошло, заставить вас уехать», - заявила в начале ноября главный кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Лидеру партии «Национальное объединение» опросы сулят победу в президентской гонке. Социологи подсчитали: сторонников Ле Пен сильнее всего привлекает ее намерение бороться с беспредельной иммиграцией. На первое место это поставили 70%.

«Европу ждет крупная серия выборов, ставящая под угрозу основы ЕС», - бьет тревогу The Guardian. Возможный приход к власти ультраправых в ключевых странах - чего так боятся союзники Зеленского - позволит им сформировать влиятельное меньшинство, которое сможет блокировать решения Брюсселя. И большую роль в этом сыграют именно проблемы с беженцами.

МЕРКЕЛЬ ГОВОРИЛА: «МЫ СПРАВИМСЯ»

Прошло 11 лет с тех пор, как канцлер Германии Ангела Меркель произнесла знаменитое «Мы справимся» и распахнула европейские двери для миллионов мигрантов - граждане Сирии, Афганистана, Ирака тогда бежали в Старый Свет от войн, развязанных Западом. Бесплатные жилье, еда, медицина, 140 евро в месяц на карманные расходы, курсы немецкого языка…

Ангела Меркель делает селфи с мигрантом, 2015 год. Фото: Sean Gallup/Getty Images

То, что Меркель, желавшая набрать очки в глазах избирателей, называла гуманизмом, обернулось для европейцев ящиком Пандоры.

52% осевших в ФРГ трудоспособных сирийцев, например, не работают, живут в основном на пособия. Среди украинцев таких - аж 60%.

«Симпатий» к приезжим добавляют теракты и другие преступления. В феврале прошлого года соискатель убежища из Афганистана, исламист Фархад Нури врезался на машине в участников профсоюзного шествия в Мюнхене. Погибли мать с двухлетней дочкой, был ранены 40 человек.

А сейчас в Нюрнберге идут суды над группой наркодилеров и насильников из Африки и с Ближнего Востока - они знакомились на вокзале с несовершеннолетними девушками, опаивали зельем, принуждали к сексу. Жертв - десятки…

НЕЛЕГАЛЫ ИДУТ НА ШТУРМ

Осенью в Гааге антимигрантский митинг перерос в побоище - полиции пришлось использовать водометы и служебных собак. А жители голландских городков Кестерен и Опхейсден встретили новость о размещении 132 беженцев ночными беспорядками и нападениями на силовиков.

Антимигрантский митинг в Гааге. Фото: Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images

Одной из причин, по которой премьеру Испании Педро Санчесу пришлось назначить досрочные выборы, стал кризис в африканском анклаве страны - Сеуте, где за один только июль границу с Марокко взяли штурмом 72 000 нелегалов. На улицах испанских городов начались столкновения между местными жителями, требующими немедленной высылки африканцев, и левыми активистами.

В Британии, где в таких городах как Бирмингем или Лестер больше половины населения – этнические меньшинства, продолжается волна пикетов у отелей, в которых за счет бюджета селят просителей убежища.

А во Франции наоборот - толпы мигрантов под шумок демонстраций за реформу образования разгромили и опустошили три тысячи магазинов.

ВЫСЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Напуганные популярностью правых либералы обвиняют их в «фашизме» и параллельно пытаются украсть у них повестку.

С июня в ЕС заработал новый Пакт о миграции с ужесточением контроля на внешних границах, а в октябре евроблок облегчил процедуры высылки.

Но только в ФРГ остаются больше 230 тысяч иностранцев, обязанных покинуть страну. Типичен случай афганца Фаридуна Тофана, который нелегально прожил в Германии четыре года. Попал под полицейский рейд, а потом за решетку. Но выслать его домой не сумели - поскольку не получили от «Талибана» нужных бумаг. В итоге Тофана просто отпустили с «неопределенным статусом».

В ФРГ остаются больше 230 тысяч иностранцев, обязанных покинуть страну. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В этой трагикомедии - вся суть европейской миграционной политики: посадить нелегала в самолет оказалось сложней, чем космонавтов на Луну.

Зато Германия, Дания, Австрия, Греция и Нидерланды решили открыть депортационный центр («хаб возврата») в африканской Руанде, чтобы высылать туда тех, кому убежище не светит, а на родине их не ждут. Хотите - оставайтесь в Африке, хотите - отправляйтесь на все четыре стороны. Но въезд в ЕС исключен.

Новшество опробуют на сотне одиноких мужчин - как-то забывая, что такой же руандийский проект Британии потерпел крах. В Руанду улетели всего четыре нелегала, затем Верховный суд признал схему незаконной.

«Девушки в паранджах, получающие пособия мужчины с ножами и прочие бездельники не обеспечат наш экономический рост и социальное государство», - заявляет лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель.

Она предлагает отменить денежное содержание для мигрантов, включая украинских беженцев, немедленно, без экивоков, выслать под конвоем всех получивших отказ в убежище и лишать преступников обретенного гражданства.

По данным опросов, «Альтернатива» сейчас - самая популярная немецкая партия. Понятно, почему обещания Вайдель, в пакете с которыми идет отказ содержать Украину, все больше привлекают избирателей.

«ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов:

- В 2015 году Европа оказалась не готова к притоку огромной массы мигрантов, в 2022-м - к приему беженцев с Украины. Главный предел тут финансовый.

Мигранты с Украины прибыли в Берлин. Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Но парадокс в том, что большинству европейских стран нужна рабочая сила. Особенно Германии, где население стареет. Поэтому задача, которую должны решить европейцы ради выживания - поставить максимум заслонов для нелегалов, отсеивать экстремистов и при этом заманивать нужных специалистов. Иначе последствия новых мигрантских волн будут тяжелейшими.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПИСАТЕЛЕМ УЭЛЬБЕКОМ?

Лучшему французскому писателю современности, лауреату Гонкуровской премии, обладателю ордена Почетного легиона Мишелю Уэльбеку две недели назад предъявили обвинение в подстрекательстве к дискриминации и ненависти. Иск подали «Союз мечетей Франции» и «Движение против расизма и за дружбу между народами».

Поводом стало интервью Уэльбека, сказавшего: коренные французы желают не ассимиляции мигрантов, а того, чтобы насилие с их участием прекратились — или чтобы они покинули страну. Если не решить этот вопрос, начнутся серьезные столкновения.

Писателю грозит тюрьма на срок до года или штраф в 45 000 евро.

КОГДА У НИХ ВЫБОРЫ

- Испания - 29 ноября. Досрочно выберут парламент, на которых с правящей Социалистической партией будут бороться консервативная Народная партия и ультраправая Vox. Они, скорее всего, создадут коалицию и получат большинство в парламенте.

- Франция - 18 апреля и 2 мая 2027 года. Два тура президентских выборов. Опросы отводят победу Марин Ле Пен с результатом от 57 до 68%.

- Германия - весна-осень 2027 года. Выберут парламенты в пяти крупных землях страны. «Альтернатива для Германии» рассчитывает значительно улучшить свои прошлые результаты.

- Польша — осень 2027 года. Выборы в Сейм и Сенат. Правящий либерально-центристский блок премьера Дональда Туска рискует уступить большинство ультраправым и консерваторам из партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

- Италия - до 22 декабря 2027 года. Очередные парламентские выборы. Правая коалиция премьера Джорджи Мелони подвергнется конкуренции со стороны новой ультраправой партии «Национальное будущее» отставного генерала Роберто Ванначчи. Он активно перетягивает голоса тех избирателей, которые считают Мелони слишком мягкой и проевропейской.

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ

- 10,4% населения ЕС - 46,7 млн официально учтенных человек - родились за пределами Евросоюза.

- 4,5 млн мигрантов живут в ЕС нелегально.

ГДЕ В ЕВРОПЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО МИГРАНТОВ*

Германия: 12,5 млн или 14,8% населения

Великобритания: 9,2 млн или 13,5%

Франция: 7,6 млн или 11,0%

Испания: 7,5 млн или 15,2%

Италия: 5,1 млн или 8,7%

*Переехавшие из-за пределов ЕС, включая украинцев. Данные Евростата и ONS

ОТКУДА ЭМИГРИРУЮТ

Украина: 5,3 млн

Турция: 3,2 млн

Марокко: 3 млн

Алжир: 2 млн

Сирия: 1,8 млн

Данные Евростата.

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