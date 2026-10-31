«Европа не в порядке»: Дмитриев объяснил причины протеста в Польше

Глава РФПИ Дмитриев на фоне протестов в Польше заявил, что Европа не в порядке Фото: REUTERS.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на события в Польше, где действия правительства привели к сильному политическому кризису.

«Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты. Искупите свою вину», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X, комментируя слова премьер-министра Дональда Туска, отстранившего и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского

Напомним, причиной массовых протестов в Варшаве стало назначение судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. Напряжение достигло пика в ночь на 31 октября, когда митингующие предприняли попытку штурма ограждений суда, к месту были подтянуты дополнительные силы полиции. На фоне беспорядков президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием политических сил.