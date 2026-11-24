В России начались продажи электрического седана Toyota bZ3. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

В московских дилерских центрах появились новые электрические седаны Toyota bZ3 2026 модельного года. О начале реализации автомобилей сообщает Autonews.ru.

Покупателям в столице пока доступна только одна версия — Elite. Стоимость электромобиля составляет 4,19 млн рублей. В оснащение входят двухзонная климатическая установка, адаптивный круиз-контроль и панорамный люк на крыше.

Создание модели стало результатом сотрудничества Toyota с китайскими компаниями FAW и BYD. По своему дизайну электроседан имеет сходство с кроссовером Toyota bZ3X, который также поставляется в Россию по альтернативным схемам импорта.

Силовая установка Toyota bZ3 включает один электродвигатель мощностью 184 л. с. Полностью заряженной батареи хватает на 517 км пути. Предельная скорость автомобиля достигает 160 км/ч.

На китайском рынке также представлена более мощная версия модели, оснащенная 245-сильным электромотором. Однако в Россию такую модификацию на данный момент не поставляют.

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