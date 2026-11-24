Китайские автогиганты потеснят Европу. Фото: Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Почти каждый второй топ-менеджер мирового автопрома считает, что к 2035 году китайские производители смогут занять шесть позиций среди десяти крупнейших автомобильных компаний мира. Такую перспективу допускают 48% участников исследования Global Automotive Executive Survey. Результаты опроса опубликовал «Автовзгляд».

Одним из главных конкурентных преимуществ автомобильных брендов в ближайшие годы станет программное обеспечение. На это указал 51% респондентов. Однако европейская автомобильная промышленность пока испытывает трудности с внедрением цифровых разработок: лишь 36% местных проектов в сфере искусственного интеллекта и встроенного ПО смогли перейти от экспериментов к полноценной реализации.

Кроме того, более 90% компаний требуется как минимум год, чтобы распространить один цифровой компонент на весь модельный ряд. На этом фоне китайские автопроизводители действуют заметно оперативнее: они быстрее совершенствуют программное обеспечение и запускают новые технологические платформы.

Дополнительным вызовом для европейских концернов стали торговые ограничения. В 2024 году Евросоюз установил компенсационные тарифы на импорт китайских электромобилей. В ответ производители из КНР активизировали продвижение на европейском рынке подключаемых гибридов, которые не подпадали под действие введенных пошлин.

Европейским компаниям приходится решать сразу несколько сложных задач. Им необходимо финансировать разработку электрокаров и цифровых технологий, соблюдать ужесточающиеся экологические нормы и одновременно поддерживать прибыльность автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Показательным примером сложившейся ситуации стала Porsche. Из-за снижения рентабельности немецкий производитель вновь рассматривает возможность создания бензинового кроссовера, сопоставимого по классу с Macan.

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