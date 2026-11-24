Дилеры объяснили октябрьский парадокс российского авторынка. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года в России зарегистрировали 132,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей. По информации аналитического агентства «Автостат», основанной на данных АО «ППК», это максимальный месячный показатель отечественного авторынка с начала текущего года. При этом результат оказался на 19,8% меньше, чем в октябре 2025-го, но на 8,2% превысил сентябрьский уровень.

Автоэксперт Олег Сережников объяснил почти 20-процентное годовое снижение эффекта высокой базы прошлого года. Осенью 2025-го покупательская активность существенно выросла из-за предстоящих изменений правил расчета и индексации утилизационного сбора. Многие россияне торопились приобрести машины до введения новых условий, поэтому часть спроса, который мог реализоваться позднее, пришлась именно на тот период.

Специалист Анна Уткина отметила, что нынешняя ситуация складывается иначе. При ключевой ставке 14% автомобильные кредиты остаются дорогими, а стоимость машин за последние два года существенно увеличилась. В результате некоторые потенциальные покупатели переключились на вторичный рынок. По ее оценке, рост продаж на 8,2% относительно сентября скорее свидетельствует о постепенной стабилизации отрасли и адаптации потребителей к изменившимся экономическим условиям.

Тем временем эксперт Валерий Володченко обратил внимание на относительно стабильные месячные объемы реализации автомобилей в течение 2026 года. Он пояснил, что октябрь традиционно характеризуется сезонным увеличением спроса по сравнению с летними месяцами и сентябрем. Поэтому отрицательная динамика при сопоставлении с прошлогодними показателями не обязательно указывает на ухудшение текущей ситуации. По мнению эксперта, в рамках общей динамики нынешнего года российский авторынок чувствует себя достаточно устойчиво.

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