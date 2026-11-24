Продажи новых легковых машин обвалились в России. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

На 47-й неделе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал заметное ухудшение показателей.

Согласно подсчетам аналитиков агентства «Автостат» под руководством Сергея Целикова, за этот период дилеры продали 24,8 тыс. машин. По сравнению с предыдущей неделей объем реализации сократился на 6,3%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 15,5%.

В сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) массой до 3,5 тонны ситуация оказалась более благоприятной. За неделю продажи увеличились на 11,3% и достигли 1,6 тыс. автомобилей. Однако при сравнении с прошлогодним результатом рынок по-прежнему находится в отрицательной зоне: снижение составило 11,6%.

Положительную недельную динамику показал и рынок тяжелых коммерческих автомобилей массой свыше 3,5 тонны. Реализация такой техники выросла на 3,9% — до 1097 единиц. Вместе с тем в годовом выражении объем продаж грузовиков оказался ниже на 10,6%.

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