С января по октябрь 2026 года в России продали 16,9 тыс. подержанных электрокаров Фото: Василий Вахрин.

В октябре 2026 года российский рынок подержанных электромобилей впервые с начала года продемонстрировал отрицательную динамику. По информации агентства «Автостат», за месяц в стране реализовали 1718 машин на электротяге. Это на 13% меньше сентябрьского результата и на 22% ниже показателя октября прошлого года.

В марочном рейтинге лидирующую позицию сохранила Nissan. За отчетный период владельцев сменили 403 электромобиля японской компании, что обеспечило ей 23,5% рынка. Второе место досталось Zeekr с результатом 232 машины. Далее расположились Evolute (182 автомобиля), BYD (148) и Tesla (144).

В модельном зачете первое место также занял Nissan: наиболее востребованным оказался Leaf, разошедшийся тиражом 339 экземпляров. Вторую позицию занял Zeekr 001, продажи которого составили 155 единиц. Третьим стал Evolute i-PRO с результатом 144 автомобиля. В оставшуюся часть первой пятерки вошли Tesla Model (57 машин) и BYD Dolphin (56 экземпляров).

Несмотря на октябрьское сокращение спроса, общие результаты рынка за десять месяцев остаются положительными. С января по октябрь 2026 года в России продали 16,9 тыс. подержанных электрокаров. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Таким образом, спад в октябре пока не смог переломить восходящую динамику сегмента по итогам года.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.