Лерчек записала видео из больничной палаты в Китае Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, 23 ноября прилетела в Китай на лечение — с февраля этого года она борется с раком желудка. Несколько курсов химиотерапии не смогли окончательно побороть болезнь, поэтому осенью ей посоветовали отправиться в китайскую клинику, где можно пройти CAR-T-клеточную терапию, стоимость которой 13–18 млн рублей. После указа президента России Владимира Путина о помиловании, у Лерчек появилось право на вылет из страны.

ПОЧЕМУ МУЖ ЛЕРЧЕК НЕ ПОЛЕТЕЛ С НЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ В КИТАЙ

Полететь в Китай должен был и гражданский муж Луис Сквиччиарини, но в «Шереметьево» его развернули на паспортном контроле. Дело в том, что он является гражданином и России, и Аргентины. При этом загранпаспорт у него аргентинский. По нашим законам для выезда из России у него должен быть российский загранпаспорт.

— Я очень сильно рыдала, — призналась Валерия. — Но переносить лечение уже было нельзя. Мы попрощались и я села в самолет.

Теперь Луис Сквиччиарини оперативно будет собирать документы и оформлять загранпаспорт в Москве. Как только он будет получен, Луис сможет вылететь к Валерии.

— Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, но мне предоставили переводчика, — рассказала Лерчек.

Встречали блогера в аэропорте с цветами, предоставили инвалидное кресло для транспортировки до больницы. Как только Чекалина попала в просторную палату, врачи взяли анализы крови и сделали УЗИ. На следующий день врачи попросили ее встать пораньше — около 8.00 по местному времени.

— Ночью было очень холодно, пришлось надеть всю теплую одежду. Утром врачи зашли, смотрят: «Вроде она же из России и не должна мерзнуть», — поделилась в блоге Валерия Чекалина.

На завтрак ей принесли сладкую булочку и жареные яйца, а вместо вилки предложили китайские палочки.

— Завтра попрошу не белый хлеб. А вот кофе пить запретили, — поделилась Лерчек. — Сегодня по плану сдача анализов и МРТ головы.

КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЙДЕТ ЛЕРЧЕК В КИТАЕ

В китайской клинике Лерчек пройдет уникальное лечение — врачи соберут ее собственные иммунные клетки (Т-лимфоциты), в лаборатории их модифицируют и превратят в вакцину, которая должна уничтожить раковые клетки. Около трех недель блогер будет находиться в изоляции.

В китайской клинике Лерчек пройдет уникальное лечение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

— После того, как я прошла девять курсов химиотерапии в России, рак вернулся. Причем метастазы продолжили расти по новым местам, и врачи сказали, что нужно продолжать химию, но уже другую, ее нужно делать каждые две недели, до тех пор, пока это продлевает жизнь. То есть конца и края им вообще нет, — поделилась Валерия.

Рак, по словам блогера, убивает ее, после каждой химии ей было плохо. Именно поэтому она решилась на эксперимент, который проведут в Китае. В клинике занимаются клеточной медициной. Сейчас врачи возьмут кровь и если она подойдет, то за три недели изготовят вакцину, которая начнет борьбу с раковыми клетками.

— Перед введением вакцины мне сделают еще одну химиотерапию, чтобы убрать из меня лейкоциты, чтобы новые зашли и начали работать. Будут делать разные поддерживающие капельницы, в том числе что-то из народной медицины, — поделилась Лерчек.

К тому же у блогера в оболочках головного мозга метастазы. И, возможно, придется делать облучение. Предварительно пройдут все исследования, а 27 ноября будет консилиум врачей. Профессор Тим, который занимается лечение блогера, сказал, что сможет вылечить Валерию ради ее четверых детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Луиса не выпустили: блогер Лерчек одна полетела на лечение в Китай

Блогер Лерчек показала клинику, где ее изолируют на три недели для лечения