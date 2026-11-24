Кроссоверы KNEWSTAR 001 больше не поставляются в РФ. Фото: сайт фоттон

Китайский автомобильный бренд KNEWSTAR прекратил импортировать в Россию свой единственный кроссовер 001. Причиной такого решения стала маркетинговая политика компании. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу ООО «Хай Моторс Рус» — официального генерального дистрибьютора марки в России.

Представители компании пояснили, что сейчас производитель пересматривает подход к ведению бизнеса на российском рынке, а также оценивает дальнейшие перспективы своей модельной линейки. В «Хай Моторс Рус» подчеркнули, что пока делать выводы о будущем бренда в стране преждевременно.

При этом прекращение поставок не означает отказа от обслуживания уже проданных автомобилей. Владельцы KNEWSTAR смогут и дальше пользоваться гарантийной поддержкой, получать услуги по ремонту и приобретать необходимые запасные части.

Отвечая на вопрос о возможном уходе марки из России после реализации оставшихся машин, представители дистрибьютора заверили, что KNEWSTAR намерен сохранить присутствие на отечественном рынке. Обязательства перед действующими клиентами будут выполняться в полном объеме.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.