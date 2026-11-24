В Рено сокращения. Фото: Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Французский автопроизводитель Renault намерен провести масштабную кадровую перестройку: компания планирует упразднить до 1000 административных должностей и одновременно открыть 2000 вакансий на своих предприятиях во Франции. О планах концерна сообщает Carscoops.

Реструктуризация получила название France Industrie FutuREady. Ее главная задача — укрепить позиции Renault на внутреннем рынке и противостоять растущей конкуренции со стороны китайских автомобильных брендов.

Сокращения затронут прежде всего офисный персонал. В частности, на заводе Renault в Клеоне предполагается упразднить 213 должностей, что составляет около 10% от общей численности сотрудников предприятия. Однако профсоюз CGT обращает внимание на то, что руководство пока не объявляло о создании новых рабочих мест непосредственно на этой площадке.

Основная часть дополнительных вакансий будет связана с расширением производства электромобилей. Такой шаг обусловлен увеличением спроса на машины с полностью электрическими силовыми установками. Завершить преобразования компания рассчитывает к 2028 году.

По словам руководителя производственного направления Renault Тьерри Шарве, концерн уже увеличивает выпуск электрических моделей R5 и Scenic. Пока дополнительные производственные смены комплектуются преимущественно временными сотрудниками.

Из запланированных 2000 новых рабочих мест 1650 предназначены для квалифицированных специалистов, занятых непосредственно на сборочных линиях. Еще 250 вакансий появятся в подразделениях, обеспечивающих работу производства. Кроме того, компания собирается открыть 100 мест в рамках программ профессиональной подготовки.

При этом кадровая реформа пока не получила окончательного согласования с профсоюзами. Некоторые организации, в том числе CFDT, уже выразили недовольство предложенными изменениями. Представители профсоюза считают, что руководство Renault пытается реализовать преобразования слишком быстрыми темпами. Переговоры по вопросу сокращения административного персонала должны стартовать в конце ноября 2026 года.

Предполагается, что увольнения офисных сотрудников будут исключительно добровольными. Для этого Renault намерена использовать специальные программы, предусматривающие стимулирующие выплаты работникам, согласившимся покинуть компанию. Подобную практику ранее в 2026 году применила BMW, предложившая сотрудникам условия добровольного ухода в рамках сокращения 8000 рабочих мест.

Перестройка французского автопрома происходит на фоне усиления китайских конкурентов. На нынешнем Парижском автосалоне около трети участников представляли компании из КНР. Их присутствие заметно увеличилось по сравнению с предыдущими выставками. Китайские производители привезли на мероприятие электрические и гибридные модели, рассчитывая расширить свою долю на европейском рынке за счет традиционных брендов.

Проблемы с оптимизацией деятельности затрагивают и другие немецкие концерны. На прошлой неделе стало известно, что BMW предлагает персоналу программы добровольного увольнения. В свою очередь, Mercedes-Benz объявила о намерении приостановить инвестиции в немецкие заводы. Причиной стали затянувшиеся переговоры с профсоюзами, которым не удалось достичь договоренности о продолжительности рабочего времени.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.