Целиков назвал Geely EX5 EM-R лидером продаж гибридов в России. Фото: Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Автоэксперт Сергей Целиков в соцсетях представил рейтинг наиболее востребованных новых электромобилей и подключаемых гибридов в России по итогам первых трех недель ноября 2026 года. В обоих сегментах верхние позиции заняли модели китайских производителей.

В категории подключаемых гибридов уверенное лидерство досталось кроссоверу Geely EX5 EM-R, который существенно опережает ближайших конкурентов. Эта среднеразмерная модель оснащена последовательной гибридной системой: бензиновый мотор в ней выполняет функцию генератора электроэнергии, тогда как непосредственно вращение колес обеспечивает электрический двигатель.

Среди полностью электрических автомобилей первое место продолжает удерживать компактный кроссовер Changan Qiyuan (Nevo) Q05. В отличие от Geely EX5 EM-R, эта модель попадает на российский рынок посредством параллельного импорта.

Согласно статистике Сергея Целикова, с 2 по 22 ноября российские покупатели приобрели 2330 новых электрокаров и 6087 подключаемых гибридов. Доля полностью электрических машин в общем объеме продаж новых легковых автомобилей составила 3%, а подключаемых гибридов — 7,7%.

Схожее соотношение между двумя категориями наблюдалось и в октябре. При этом впервые их совокупная доля превысила 10% еще в сентябре. Как отмечает аналитик, на протяжении трех месяцев этот показатель остается практически неизменным и находится в диапазоне 10,5–10,7%. Такая устойчивость сохраняется даже после временного прекращения действия государственных программ поддержки покупателей электрифицированных автомобилей.

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