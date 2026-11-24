Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал свой сомнительный, что называется, «с запашком», но все же какой-никакой талант «миротворца». Если обычные миротворцы мирят противостоящие стороны и врагов, стремясь к заключению к миру между ними, то у Зеленского путь к их «замирению» обычно пролегает через их объединение против него и возглавляемой им Украины.

Вот и с ударом по российским кораблям в порту ливийского города Бенгази получилось ровно также. Возмутились не только у фельдмаршала Халифы Хафтара, который возглавляет «альтернативное» правительство с резиденцией в Бенгази, но и правительство Ливии в Триполи, официально признанное ООН и странами Запада.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии (Триполи) Муса аль-Куни призвал от имени своей страны внести Зеленского в список террористов и созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с атакой на порт Бенгази, отметив, что произведенная Украиной атака равносильна объявлению войны.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии (Триполи) Муса аль-Куни. Фото: Libya Presidency Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

- Мы немедленно начнем принимать все необходимые правовые и дипломатические меры – как на региональном, так и на международном уровне – чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в нарушении суверенитета Ливии и угрозе миру и безопасности. Это включает в себя передачу дела в Международный суд, Совет безопасности ООН и другие соответствующие организации, чтобы защитить права ливийского государства и его граждан всеми законными средствами, - дополнительно заявил Муса аль-Куни.

При этом, та пара сотен украинских боевиков-диверсантов, что находятся в Ливии, находятся на территории одной из военных баз на территории, контролируемой Триполи. Но ливийская армия вряд ли что может с ними сделать, поскольку они украинские террористы пользуются защитой подразделений расположенных по соседству (или вместе с ними) британского и американского спецназа. Там же под боком еще и итальянские военные с турецкими, чья задача — обеспечение мира в Ливии и в данном регионе Средиземного моря. Как они выполняют эту задачу, после атаки БЭКов в Бенгази рассказывать уже не надо, и так ясно.

Кстати, МИД Украины в лице своего официального представителя Георгия Тихого уже отреагировал на обвинения Ливии в стиле лучших представителей «криворожской высшей школы наступательной украинской дипломатии», то есть абсолютно по-хамски воспроизвел речитатив своих шефов о том, что право на самооборону не подразумевает никаких территориальных ограничений, что, «где хотим, там и будем». В общем, все укладывается в известное выражение: «Накося — выкуси!». Впрочем, Жора там Тихий или Гоша Громкий — сие в данной ситуации совершенно не важно. Жорик лишь артикулировал то, что ему приказали сказать.

Гораздо интереснее, что Зеленский, который официально признал ответственность Украины за удары в ливийском порту, смог сделать то же самое, что он не так давно проделал с другим своим союзником — Южной Кореей. Напомним, сначала он выболтал публично с трибуны Генассамблеи ООН содержание конфиденциального соглашения Киева с Сеулом, поставив президента Южной Кореи в неловкое положение. Корейцы потом украинские дипломаты еще и во лжи обвинили, правда, потом в Киеве стали неловко извиняться, мол, ну да, мы соврали, а что такого-то? И совместными усилиями под руководством «просрочки», начавшего запугивать южных корейцев их северными соплеменниками, дело довели до того, что Южная Корея в августе отозвала своего посла из Киева, резко понизив уровень дипломатических отношений. В общем, полного примирения Северной и Южной Корей не произошло, но некие важные заявления на почве общего неприятия режима в Киеве прозвучали.

А теперь аналогичная ситуация сложилась еще и в Ливии. Так, смотришь, Зеленский, если продолжит выступать в том же ключе, сможет помочь хуситам объединить Йемен и замириться с саудитами, хуту помирятся с тутси, хорваты и косовары с сербами (вот это вряд ли), «Тигры освобождения Тамил-Илама» зароют свои «топоры войны», и даже Пакистан и Индия перестанут спорить за Кашмир.

Правда, с каждым таким «миротворчеством» от Украины наверняка будет оставаться все меньше и меньше, пока она совсем не исчезнет. Так оно, наверное, и к лучшему. Уж больно подленькое государство получилось в итоге.

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