Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Дмитро Кулеба, на которого вроде бы временами накатывали волны просветления, пока он был не у дел, разразился целым потоком «патриотических» и верноподданнических откровений в своём видеоблоге и в интервью зарубежным СМИ, из чего можно сделать вывод, что вскоре он вернется на государственную службу. Кстати, сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что Кулеба может стать послом Украины в США, поскольку это кресло пустует с 3-го августа. С того момента, как его освободила Ольга Стефанишина, которой по возвращении в Киев сразу предъявили обвинение в коррупции.

Правда, для такого назначения Дмитро Кулеба делает сейчас очень странные заявления, которые практически невозможно назвать дружескими в отношении будущей страны пребывания. Так, например, Кулеба заявил, что Украине не следует возлагать на Вашингтон каких-то особых надежд.

- США – страна, которая была нашим основным союзником. Но нужно отмахиваться от этой мысли, как от мухи. Ни одна страна, которая делала ключевую ставку в войне на США, как на союзника, в результате не смогла полностью полагаться на Америку, - объяснил Кулеба ненадежность этого основного союзника. - Потому что в США что-то постоянно меняется. Тем более в таком сложном случае, как противостояние с Россией – для США это особенно чувствительная тема. Поэтому у нас нет даже 50% поддержки. А местами мы идём в минус по этой поддержке.

Начав свой наезд на Штаты в такой манере, поставив на Вашингтон клеймо предателя, Дмитро тут же оправдал хамство «просроченного» в отношении Америки и лично американского президента Трампа, отметив «прозорливость» своего наркофюрера.

- Именно поэтому Зеленский начал позволять себе некомплиментарную прямолинейность в отношениях с Трампом. Потому что он понял: ни с Трампом, ни с Уиткоффом, ни с Кушнером каши не сваришь, - нашел Дмитро синоним слову хамство в виде словосочетания «некомплиментарная прямолинейность» и продолжил оправдывать «просрочку». - Были голоса на Украине, что, мол, зачем Зеленский сказал, что чувствует себя преданным Трампом, теперь он обидится и сделает что-то плохое. Не будьте наивными. Зеленский начал это говорить, потому что прожил все эти переговоры - и понял: максимум, на который он может рассчитывать – это чтобы кризисы с США происходили реже, а не чаще.

Про то, что Зеленский сам первый предал Трампа еще в первый президентский срок Трампа, Кулеба говорить не стал, рассчитывая, что у украинцев и европейцев память чуть лучше, чем у аквариумных рыбок, но хуже, чем у кур. Впрочем, поскольку Дмитро сам плоть от плоти патентованных бандеровцев, вероятно, он и сам этого уже не помнит. Зато он без тени сомнения смотрит в будущее Украины, оправдывая те же удары ВСУ по Крымскому мосту, считая их правильным решением. По той причине, что хуже для украинцев, как уверен Кулеба, уже не будет.

- Есть одно принципиально различие: в Киеве шесть мостов, а между украинским Крымом и материковой Россией – один мост. Поэтому наши шансы блокировать этот путь выше, чем шансы России полностью разделить два берега Днепра. Но с Крымским мостом связан другой страх украинцев – что это настолько важный символ для власти Путина, что он является для него «красной линией», и наши удары по нему спровоцируют какой-то сумасшедший ответ Путина, и следующий уровень разрушения Украины, - выдал Кулеба расклад, каким он его видит и пообещал, постаравшись «развеять страхи». - Интенсивность ракетно-дроновых атак на Украину сегодня находится на своём пике. И я даже не представляю, какое ещё супер-ужасное наказание Путин может для нас придумать. Ну, соберётся он на ещё одну массированную атаку, ну так такие атаки уже были. Ничего принципиально нового. Поэтому, в сухом остатке: жить и двигаться между правым и левым берегом в Киеве будет крайне сложно из-за того, что по мостам будут бить. Но разорвать логистику между левым и правым берегом – крайне маловероятно.

При этом, как выяснилось, У Дмитро, как у настоящего «щирого свидомита» уже развилась какая-то запредельная мания величия. На вопрос немецкого телевидения, почему он не уезжает из Киева, где, как он жаловался, жить стало совершенно невозможно, где «всё то, что по своей сути ненормально, в Киеве стало нормой, это ужасно, но такова наша жизнь», он заявил, что не хочет этим давать «Путину повод для праздника». Можно подумать, что Путин каждое утро начинает с того, что осведомляется, где Кулеба, не уехал ли он из Киева.

- Разумеется, я уважаю решение тех, кто покидает Киев вместе со своими семьями, чтобы выжить в безопасном месте. Но, к сожалению, должен сказать: я — публичная фигура, и если бы я уехал, это стало бы сигналом для многих людей. Если Кулеба покидает город, значит, ситуация, вероятно, безнадежна, - с пафосом объявил экс-министр, подчеркнув этими словами важность своей роли для страны, и посоветовал европейцам не слушать тех, кто говорить, что украинцы на грани выживания. - Даже если мы выглядим сломленными, мы не сдаемся — мы переживем и эту зиму. Безусловно, это будет самая суровая зима для нас, но как страна, как общество, мы ее преодолеем.

Напомним, это тот самый Кулеба, который обещал, что украинцы продолжат воевать лопатами, если у них не останется оружия. Правда, сам Дмитро после отставки служить в армию, тем более, на фронт, не отправился. Ему и так тяжело, в Киеве в теплом доме с генератором. А если генератор вдруг накроется, то новая супруга обеспечит ему тепло вибраторами с подогревом, которые она, будучи хозяйкой сети элитных секс-шопов, рекламировала киевлянам прошлой зимой, когда столица Украины оставалась без света и тепла.

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