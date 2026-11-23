Собственно, этого как бы и следовало ожидать — Евркоомиссия сегодня устами своего официального представителя Паулы Пинью отказалась от проведения двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Россию и изложить свои позиции по вопросам обеспечения безопасности на континенте. Это прояснение позиций было необходимо для того, чтобы понять, возможно или нет трансформировать формат трехсторонних переговоров Россия — Украина — США в четырехсторонние с участием представителей Европы.
- Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате, - заявила Паула сегодня на брифинге в Брюсселе. Кроме того, она обозначила главное предварительное условие Евросоюза для начала переговоров по безопасности в Европе — по словам Пинью, это должно быть прекращение огня на Украине.
Было бы странно, если бы они согласились на реальное равноправное участие. Нет, эта «гвардия» может только наваливаться всем гуртом.
«Ты один на «стрелку» приходи, и мы тоже одним придем», - это их «модус операнди». Как сегодня в ходе своего выступления в онлайн-режиме на заседании парламентской ассамблеи НАТО заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, переговоры должны иметь такой вид, что на них должны быть «с одной стороны Украина, США, Европа и НАТО, а с другой — Россия». Пинью, кстати, косвенно подтвердила именно такой подход, потому что, по ее словам, в этих переговорах должна принимать участие и страны Евросоюза, и НАТО. А генсек НАТО Марк Рютте, опять же на масштабной пресс-конференции после заседания парламентской ассамблеи стран блока, совершенно четко проартикулировал, что Североатлантический альянс не собирается возвращаться к своим прежним границам.
Фото: REUTERS.
А кто-то всерьез думал, что Европа готова к реальным переговорам на равных? Они спят и видят, как принимают капитуляцию у России, а после этого раздербанивают страну и присваивают себе все наши ресурсы. Они настолько ослеплены этой перспективой, что даже не состоянии понять, что в значительной степени предложения Кремля — это их проверка даже не на адекватность, а на вшивость, которую они раз за разом проваливают.
И, что самое важное, эти вшивые ни разу ее не прошли.
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