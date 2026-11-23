Евркоомиссия отказалась от проведения двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Собственно, этого как бы и следовало ожидать — Евркоомиссия сегодня устами своего официального представителя Паулы Пинью отказалась от проведения двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Россию и изложить свои позиции по вопросам обеспечения безопасности на континенте. Это прояснение позиций было необходимо для того, чтобы понять, возможно или нет трансформировать формат трехсторонних переговоров Россия — Украина — США в четырехсторонние с участием представителей Европы.

- Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате, - заявила Паула сегодня на брифинге в Брюсселе. Кроме того, она обозначила главное предварительное условие Евросоюза для начала переговоров по безопасности в Европе — по словам Пинью, это должно быть прекращение огня на Украине.

Паула Пинью. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Было бы странно, если бы они согласились на реальное равноправное участие. Нет, эта «гвардия» может только наваливаться всем гуртом.

«Ты один на «стрелку» приходи, и мы тоже одним придем», - это их «модус операнди». Как сегодня в ходе своего выступления в онлайн-режиме на заседании парламентской ассамблеи НАТО заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, переговоры должны иметь такой вид, что на них должны быть «с одной стороны Украина, США, Европа и НАТО, а с другой — Россия». Пинью, кстати, косвенно подтвердила именно такой подход, потому что, по ее словам, в этих переговорах должна принимать участие и страны Евросоюза, и НАТО. А генсек НАТО Марк Рютте, опять же на масштабной пресс-конференции после заседания парламентской ассамблеи стран блока, совершенно четко проартикулировал, что Североатлантический альянс не собирается возвращаться к своим прежним границам.

Марк Рютте и Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

А кто-то всерьез думал, что Европа готова к реальным переговорам на равных? Они спят и видят, как принимают капитуляцию у России, а после этого раздербанивают страну и присваивают себе все наши ресурсы. Они настолько ослеплены этой перспективой, что даже не состоянии понять, что в значительной степени предложения Кремля — это их проверка даже не на адекватность, а на вшивость, которую они раз за разом проваливают.

И, что самое важное, эти вшивые ни разу ее не прошли.

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