В РФ начались продажи 7-местных Toyota Sienta. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Выбор недорогих семиместных автомобилей, официально представленных на российском рынке, остается ограниченным. В эту категорию входят Lada Largus, SKM M7 и Sollers SF1. Однако российские покупатели могут заказать и другие модели известных зарубежных производителей.

Одним из таких вариантов стала компактная Toyota Sienta, сообщают "Автоновости дня". Компании из нескольких регионов страны уже предлагают доставку этого японского минивэна под заказ. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, автомобиль способен вместить семь человек.

Покупателям доступны две версии силовой установки. Базовая модификация оснащается бензиновым мотором мощностью 120 л. с., а альтернативный вариант представляет собой гибрид с совокупной мощностью 91 л. с.

Самое доступное предложение среди ближайших поставок обнаружено в Хабаровске. Там продавец готов привезти бензиновую Toyota Sienta минимум за 1,25 млн рублей. В перечень оборудования входят цифровая приборная панель, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, электронный стояночный тормоз, однозонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном и круиз-контроль.

Гибридная версия японского минивэна обойдется дороже: один из продавцов оценил ее в 1,4 млн рублей. Максимальная стоимость среди рассмотренных предложений зафиксирована в Омске, где за доставку автомобиля под заказ запрашивают 1,9 млн рублей.

Все представленные Toyota Sienta комплектуются бесступенчатой трансмиссией. В зависимости от конкретной версии автомобиль может иметь передний или полный привод.

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