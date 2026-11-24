Завод Audi по выпуску электромобилей в Китае работает менее чем на 10%. Фото: Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

Масштабный проект Audi по производству электромобилей в Китае столкнулся с серьезными проблемами. Предприятие, открытое в конце 2024 года в городе Чанчунь, фактически простаивает большую часть времени. По данным немецкого издания Handelsblatt, завод функционирует всего два-три дня в месяц, а ожидаемые финансовые потери по итогам 2026 года могут составить около 500 млн евро.

Речь идет о совместном предприятии Audi FAW NEV Company, проектная мощность которого превышает 150 тыс. электрокаров ежегодно. Однако вместо запланированных объемов завод, по наиболее оптимистичным оценкам, выпустит лишь около 10 тыс. автомобилей. Уровень загрузки производственных мощностей не достигает даже 10%, из-за чего предприятие уже получило неофициальное прозвище «завод-призрак». В реализацию проекта было вложено более 2,5 млрд евро, а общие убытки исчисляются миллиардами.

Сложности с производством сопровождаются ухудшением позиций Audi на китайском рынке. За первые девять месяцев 2026 года продажи марки в Китае и Гонконге уменьшились на 24,5% относительно аналогичного периода прошлого года — до 328 042 автомобилей. При этом реализация электромобилей увеличилась на 84,7%. Тем не менее их доля в общем объеме поставок остается небольшой: 24 203 машины, или примерно 7% от всех проданных автомобилей.

Дополнительное давление на бизнес немецкого автопроизводителя оказывают жесткая ценовая конкуренция и ослабление потребительского спроса в КНР. Эти факторы заставили компанию пересмотреть финансовые ожидания на 2026 год. За январь — сентябрь выручка Audi сократилась на 13%, составив 42,1 млрд евро. Операционная прибыль за тот же период уменьшилась с 1,55 млрд до 1,15 млрд евро.

На фоне ухудшения финансовых результатов руководство Audi признало необходимость масштабного сокращения расходов на всех производственных площадках. При этом глава компании Гернот Делльнер продолжает придерживаться стратегии расширения международного присутствия. В частности, немецкий бренд намерен наращивать производственные мощности в США, где уже ведется строительство нового предприятия в штате Джорджия.

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