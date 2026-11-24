На УАЗе началось производство обновленных моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи». Фото: Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom

Ульяновский автомобильный завод начал серийный выпуск трех модернизированных моделей — «Патриота Х», «Пикапа Х» и «Профи Х». Новинки представляют собой обновленные варианты одноименных автомобилей предыдущего поколения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поступление машин в продажу запланировано на 2027 год.

Для новых моделей предусмотрены два варианта силовых агрегатов. Первый — бензиновый двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра, развивающий 149,6 л. с. и 235 Нм крутящего момента. Второй представляет собой двухлитровый дизель Sollers мощностью 136 л. с. с максимальной тягой 320 Нм. Независимо от выбранного мотора автомобили комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач с тросовым приводом переключения.

Изменения коснулись и внутреннего оформления машин. В салоне установлены новое рулевое колесо, переработанная передняя панель, обновленный подлокотник и измененный блок управления климатической системой. В оснащение также включена усовершенствованная мультимедийная система.

Среди дополнительных опций предусмотрен широкий набор электрических обогревов. Подогревом можно будет пользоваться на передних и задних сиденьях, ветровом стекле и рулевом колесе.

За безопасность и улучшение поведения автомобилей на дороге отвечает электронный комплекс TCS НАМИ. Помимо функции ABS, система помогает трогаться на подъемах, препятствует пробуксовке колес и выполняет роль электронной блокировки дифференциала.

Внешне обновленные внедорожники и коммерческие модели можно отличить от предшественников прежде всего благодаря полностью светодиодной светотехнике.

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