Зеленский намерен обратиться к новому Конгрессу в обход Трампа Фото: REUTERS.

С каждым днем какая-то безыскусная наглость украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского проявляется все сильнее и дает все больше пищи для будущих исследований светил психиатрической медицины. На этот раз «просрочка» решил в стиле лучших достижений «криворожской высшей школы наступательной украинской дипломатии» отбросить в сторону все условности в интервью агентству Bloomberg и откровенно рассказал, на что рассчитывает.

Для начала он подтвердил, что Украина атаковала российское судно «Спарта II» в Финском заливе, потому что он считает его «законной целью».

— Мы поступили правильно. Любое судно под российским флагом, всё, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и который может содержать Бог знает что, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах, — откровенно насмехаясь над всеми нормами международного, в частности, морского права, объявил «просрочка». Тем самым бывший комик, оставшийся паяцем, открыл сезон всеохватной охоты на все суда, которые идут в любые украинские порты, а также в порты союзных с бандеровцами стран. Хотя ему пришлось признать, что такие действия украинских диверсантов вызвали «различные реакции», поскольку «некоторые европейские партнёры беспокоятся, когда что-то происходит в Балтийском море». Но, чтобы исключить такие реакции, он просто поручил своим министрам и военным «больше общаться с партнёрами, чтобы у них было достаточно информации и не было неожиданностей».

Зеленский подтвердил, что Украина атаковала российское судно «Спарта II» в Финском заливе, потому что он считает его «законной целью». Фото: REUTERS.

Но это было только начало, запев, так сказать. Далее он рассказал, что президент США Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения между Украиной и Россией как можно скорее — в идеале, до января. Но сам Зеленский против такого ускорения, потому что это обернётся давлением на Киев.

— Сама Америка ставит себя в очень неудобное положение. С политической точки зрения создаётся впечатление, что она следует тем же курсом, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать, — упрекнул Трампа «украинский «просрочка» и сообщил, что США затянули поставку 48 ракет для систем Patriot. — Очень неприятно, что на фоне всех этих торгов вокруг того, как закончить войну, Украина сталкивается не только с сокращением поставок перехватчиков Patriot, но и с задержками в их доставке.

Причем, буквально несколькими часами ранее британская Financial Times, описывая нынешнюю ситуацию с поставками, сообщила, что Пентагон задерживает передачу Украине около 60 ракет Patriot (40 РАС-3 и порядка 20 РАС-2), в том числе из европейских арсеналов. Куда Зеленский умудрился деть сразу 12 противоракет, непонятно. Ну не мог же он их загнать сразу на сторону, еще не получив? Хотя, этот может и не такое.

Но, пожалуй, самая главная часть интервью касалась его ожиданий. Зеленский откровенно признался, что ждет нового состава Конгресса и надеется буквально «пересидеть» Трампа, полномочия которого, как уверен «просроченный», новый «демократический» Конгресс существенно обрежет в угоду украинским пожеланиям.

— Пожалуйста, обеспечьте наши потребности в поставках хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я всё ещё рассчитываю найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале, — признался Зеленский.

Президент США Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения между Украиной и Россией как можно скорее — в идеале, до января. Но сам Зеленский против такого ускорения. Фото: REUTERS.

И перешел к откровенным угрозам самому Трампу.

— Если «русские» будут продолжать демонстрировать «амнезию» и кормить нас историческими справками вместо результатов переговоров, то наступит момент новой политической реальности в Соединенных Штатах Америки, — заявил Зеленский, пригрозив президенту США устроить ему эту «новую политическую реальность». — Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы война закончилась. Но в то же время, безусловно, будем взаимодействовать с обеими партиями нового Конгресса, просить санкции против России и поддержку для нас. Без этого просто невозможно.

Но дальше «просрочка» нарисовал еще более тяжелую для Трампа картину.

— Если «русские» не хотят заканчивать войну, их нужно заставить. Если кто-то не может заставить, значит, другой должен заставить. И, значит, должны появляться другие условия или люди, — объявил Зеленский. И вряд ли стоит специально делать акцент на «других условиях», ком-то «другом» или даже «других людях». Все сказано достаточно прозрачно и так.

Помнится, Трамп не так давно говорил, что Украине нужен другой президент. Похоже, Зеленский пришел к выводу, что наступила пора его «алаверды» в их диалоге.

Кто-то по-прежнему пытается увидеть слово «мир» в излияниях «просрочки»?

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