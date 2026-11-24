Соединенные Штаты способны урезать или прекратить предоставление Украине услуг и боеприпасов, включая спутниковую связь Starlink и Starshield, системы ПРО Patriot, разведывательную поддержку. Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, деятельность которого не одобряют почти 90% немцев, решил поправить имидж за счет громких заявлений по внешней политике. Он посетовал: «какой ошибкой было» не начать прием Украины и Грузии в НАТО на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году! Вот если бы натовцы взяли тогда незалежную в свою семью, никакой бы войны не было.

Даже трудно сказать, чего в этом заявлении больше — элементарного невежества или природной глупости.

Во-первых, тогда именно ФРГ и Франция заблокировали предоставление «дорожной карты» в НАТО Киеву и Тбилиси.

Ангела Меркель, бывшая канцлером Германии, и Николя Саркози, в то время президент Франции, прекрасно понимали — в отличие от нынешних лидеров Берлина и Парижа, — что поддержка вступления двух экс-советских республик в военный альянс Запада означала бы резкое обострение отношений с Россией.

Москва однозначно заявляла, что не допустит членства во враждебном альянсе Украины и Грузии. Так что, вопреки многомудрому мнению Мерца, их прием тогда в НАТО означал бы обратное — открытый конфликт Запада и РФ случился бы гораздо раньше.

Но Мерца понять можно: его отношения с однопартийкой Меркель были столь плохими, что он сейчас решил пнуть фрау, от которой ему были одни неприятности и карьерные трудности. Мелковато для настоящего герра, но такой уж у немцев сейчас канцлер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетовал, что Украину не приняли в НАТО раньше Фото: REUTERS.

ПОСАДИ ЕВРОПЕЙЦЕВ ЗА СТОЛ…

Также Мерц вчера сказал: «Европа готова вести переговоры с Россией. Ожидается, что они вскоре пройдут на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США».

Вроде хорошая новость. Но на прошлой неделе канцлер заявлял: конфликт должен завершиться при условии, что Украина сохранит территориальную целостность. Условие, заведомо неприемлемjе для Москвы — что канцлеру должно быть известно.

Одновременно голос подала Еврокомиссия. Отказалась вести двусторонние переговоры с Россией об архитектуре европейской безопасности. Получается так: зарезервируйте, мол, для нас места за переговорным столом, и мы вам, россиянам, объясним, каким должно быть мирное соглашение.

Европейский вариант «компромисса» предусматривает выплату Россией репараций, под которые ЕС собирается выдать Киеву новый кредит. Архитектура же безопасности в Европе вообще Москвы не касается, поскольку это — не ее дело, а исключительно наше.

Хорошенький диалог намечается — ты ему про Фому, он тебе про Ерёму.

И тут подсказку европейцам, что и как им делать, неожиданно дает солидное американское издание Foreign Affairs в обстоятельной статье «Время договариваться с Россией».

Европейский вариант «компромисса» предусматривает выплату Россией репараций, под которые ЕС собирается выдать Киеву новый кредит. Фото: REUTERS.

КНУТ ОБЕРНУЛСЯ БУМЕРАНГОМ

«Украина и ее покровители в Европе и США давно твердят: «Россия откликается только на кнут!», — пишет издание. Москву обложили десятками тысяч санкций. И что в итоге? «Президент Владимир Путин не сменил курс. В пользу Украины ситуацию на поле боя переломить не удалось».

Реальное положение дел, объясняет Foreign Affairs, таково, что преимущество в конфликте на стороне России. И приводит конкретные аргументы.

Потери для Украины — огромная проблема. Причем все сказки Зеленского на этот счет не стоит принимать во внимание: «Он приводил неправдоподобно низкие цифры по своей стороне и астрономические — по российской».

Александр Грабл, изучающий в Королевском колледже Лондона военные конфликты, в недавнем исследовании приходит к выводу: Украина несет куда более высокие потери, чем РФ.

«Россия берет города и укрепрайоны не лобовым штурмом, а окружением, снижая риск для собственных бойцов», — признает Foreign Affairs.

Украинские удары вглубь России, приводит еще один аргумент издание, задумывались, чтобы склонить США поддержать предложение Зеленского об энергетическом перемирии. Но эффект вышел обратный.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ

Вывод, который хорошо бы довести до герра Мерца, чтобы он перестал нести ахинею: «Теперь переговоры — единственный для Украины путь, и они не продвинутся, если пытаться бить Россию кнутом.

Чтобы преодолеть тупик, Украине и ее покровителям придется выложить карты на стол. То есть распрощаться с надеждой на вступление в НАТО — или на постоянное военное присутствие сил альянса на Украине — и уступить России территории».

Ну, а если Зеленский и союзники Киева по-прежнему не желают идти на уступки, разъясняет автор статьи в Foreign Affairs, Вашингтон может подтолкнуть их к более здравым суждениям.

Соединенные Штаты способны урезать или прекратить предоставление услуг и боеприпасов для ВСУ, включая спутниковую связь Starlink и Starshield, системы ПРО Patriot, разведывательную поддержку. Это немедленно отразится на фронте.

И еще горькая правда для Мерца, Макрона и Зеленского: «Какими бы ни были окончательные условия сделки, некоторые базовые факты очевидны. Возврата к украинскому контролю над Донбассом нет — как и к украинскому Крыму или Новороссии.

И какими бы гарантиями безопасности Европа и Штаты ни обеспечили Украину в будущем, включать членство в НАТО они не могут».

Действительно, почему бы не обсудить с Киевом и Брюсселем именно такую повестку переговоров, а не сетовать, подобно Мерцу, что Украину надо было засунуть в НАТО еще лет двадцать назад?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кремле произнесли самое страшное слово для Европы

Россия и Европа заочно начали переговоры: Что уже успели сказать стороны друг другу