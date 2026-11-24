С 2027 года доходы богатых (и не очень) россиян начнут считать по-другому. Фото: Иван МАКЕЕВ.

С 2027 года доходы богатых (и не очень) россиян начнут считать по-другому. Сейчас их считают по отдельности. Зарплата — по одним правилам. Проценты по вкладам и инвестиционный доход — по другим. И самое главное, две эти сущности в Налоговом кодексе живут в разных комнатах. Теперь их решено объединить. Госдума приняла закон, объединяющий активные и пассивные доходы в одну налоговую базу.

Объясняем, как будет рассчитываться налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2027 году в России.

Налог на доходы в 2027 году: Что меняется

По сути, это унификация прогрессивной шкалы подоходного налога. Сейчас она разная — для доходов от работы и от инвестиций. В первом случае она пятиступенчатая (от 13 до 22% в зависимости от дохода), а во втором — двухступенчатая (от 13 до 15% — тоже в зависимости от дохода). В Минфине решили сделать единую шкалу НДФЛ — пятиступенчатую.

Теперь налоговая будет суммировать, сколько вы получили от работодателя, от сторонних заказчиков, от процентов по вкладам и от инвестиций в ценные бумаги. То есть, и от активных, и от пассивных доходов. И исходя из этого, вычислять, сколько вам нужно доплатить в бюджет.

Теперь налоговая будет суммировать, сколько вы получили от работодателя, от сторонних заказчиков, от процентов по вкладам и от инвестиций в ценные бумаги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Как работает прогрессивная шкала НДФЛ

Ставка налога - Для каких доходов применяется (млн рублей в год)*

13% до 2,4

15% от 2,4 до 5

18% от 5 до 20

20% от 20 до 50

22% свыше 50

* Повышенная ставка платится лишь с превышения. К примеру, если человек получил 3 млн рублей в год, то с первых 2,4 млн он заплатит 13%, а с превышающих эту сумму 600 тысяч рублей — 15%. И так по всем ступеням, если доход еще выше.

Источник: ФНС России

Зачем нужны изменения НДФЛ и кого они коснутся

Естественно, для того, чтобы собрать больше в бюджет. Но пострадают от этого немногие. Мера коснется лишь 6% работающих россиян (это около 4 млн человек).

— Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от источника. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налогообложения физлиц, — заявил, представляя бюджет в Госдуме, глава Минфина Антон Силуанов.

Кого изменение налога на доходы не коснется?

Мера не затронет денежное довольствие участников СВО, зарплаты с «северными» надбавками и районными коэффициентами. У получателей этих выплат сохранится ставка 13% при годовом доходе до 5 млн рублей. А если он окажется больше, то с суммы превышения станут удерживать 15%.

Что такое пассивные доходы?

Сюда входит большой перечень. Это дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения и т. д. Большинство этих платежей за нас делают банки или брокеры. Они и будут это делать — по минимальной ставке в 13%. Просто по итогам года ФНС еще раз все проверит. И если надо будет доплатить, выставит инвестору дополнительный счет.

Останется ли необлагаемый лимит по налогу на вклады?

Останется. И считаться будет, как и прежде. Чтобы вычислить лимит, нужно один миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку в конкретном календарном году. К примеру, для процентов по вкладам, полученным в 2026 году, необлагаемая налогами сумма составит 160 тысяч рублей (исходя из максимальной ключевой ставки в этом году в 16% годовых).

Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от источника. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Когда изменения по НДФЛ вступят в силу?

Считать подоходный налог по-новому будут с 2027 года. Это означает, что первые налоги по ним нужно будет заплатить до 1 декабря 2028 года. ФНС сведет все данные в личном кабинете налогоплательщика. Сложит, поделит, умножит. Человеку останется лишь перепроверить цифры и расчеты. Ну и заплатить, естественно.

Пример расчета налогов на доходы по новой схеме

Вводные:

— Москвич Александр зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц (3 млн рублей в год)

— На вкладах у него лежит 2 млн рублей, а полученные проценты составят 260 тысяч рублей

— В инвестиционном портфеле лежит 3 млн рублей, доход по ценным бумагам составляет 300 тысяч рублей

Как считают сейчас:

— НДФЛ составляет 402 тысячи рублей (13% от 2,4 млн + 15% от 600 тысяч)

— Налог на вклады — 13 тысяч рублей (13% от разницы между 260 и 160 тысячами)

— Налог на инвестиции — 39 тысяч рублей (13% от 300 тысяч)

Итого — общий налог составит 454 тысячи рублей (часть заплатят налоговые агенты, а часть — сам гражданин)

Как будут считать с 2027 года (если все параметры останутся теми же):

— Налоговая сложит весь доход (3 млн + 100 тысяч + 300 тысяч) = 3,4 млн рублей

— С 2,4 млн Александр заплатит те же 312 тысяч, а с дополнительного миллиона — уже 15% (150 тысяч)

Итого — общий налог составит 462 тысячи рублей (то есть на 8 тысяч рублей больше)

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