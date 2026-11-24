Физические кнопки в автомобилях Audi смогут скрываться за дисплеем мультимедиа. Фото: сайт ауди

Компания Audi разрабатывает необычный способ организации управления автомобильными функциями, который позволит объединить лаконичный интерьер с традиционными физическими переключателями. Немецкий производитель оформил патент на выдвижную панель кнопок, способную прятаться за центральным мультимедийным дисплеем. Об этом сообщает Motor1.com.

Согласно описанию изобретения, специальный блок с физическими клавишами будет размещен за нижней частью центрального экрана и оснащен электрическим приводом. При необходимости конструкция сможет выдвигаться наружу, формируя отдельную панель управления под дисплеем. После использования механизм вернет ее в исходное положение. Сам мультимедийный экран при этом останется неподвижным.

Инженеры предусмотрели несколько вариантов активации системы. Панель сможет автоматически появляться после запуска двигателя, а также выдвигаться по голосовой команде или соответствующему жесту водителя.

Когда физические переключатели скрыты, доступ ко всем предусмотренным функциям сохранится благодаря сенсорному интерфейсу. На дисплее будет отображаться виртуальная копия панели, причем расположение цифровых клавиш полностью повторит компоновку настоящих кнопок.

Еще одна особенность разработки заключается в возможности рациональнее использовать площадь мультимедийного экрана. Например, во время просмотра видеоконтента отдельные элементы управления можно будет перенести на выдвижной блок, освободив часть дисплея для изображения.

При этом Audi уже постепенно возвращает привычные органы управления в некоторые серийные автомобили. В частности, новый электрический A2 e-tron, производство которого организовано в Ингольштадте, получил физический регулятор громкости, четыре отдельные клавиши стеклоподъемников и компактное колесико управления стеклоочистителями.

Однако в других моделях марки производитель продолжает придерживаться концепции сенсорного управления. Например, в Audi Q7 и SQ7 2027 модельного года регулировка климатической системы и распределение воздушных потоков осуществляются исключительно через центральный экран. Подобная архитектура используется и во флагманском Q9. Его передняя панель оснащена тремя дисплеями диагональю 12,3, 14,5 и 12,3 дюйма, предназначенными соответственно для приборной панели, мультимедийного комплекса и переднего пассажира.

Вместе с тем предложенная конструкция может иметь и определенные недостатки. По оценке Motor1.com, использование подвижного механизма сделает систему сложнее по сравнению с обычными стационарными кнопками. Дополнительные механические элементы также потенциально увеличивают вероятность поломок.

Пока разработка Audi существует только в виде патентной документации. Немецкий автопроизводитель не сообщал о планах внедрить подобную технологию в серийные автомобили и не обозначал возможные сроки ее появления.

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