Нейросети потихоньку подбираются к нашим карманам. Россияне все чаще обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) за финансовыми советами, а то и готовы доверить им управление своими капиталами. Фото: A9 STUDIO/Shutterstock/Fotodom

Хорошо было бы, если бы у нейросетей можно было занять деньжат до получки — вот тогда бы их точно все любили. Но научный прогресс таких вершин еще не достиг. А вот нейросети тем временем потихоньку подбираются к нашим карманам. Россияне все чаще обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) за финансовыми советами, а то и готовы доверить им управление своими капиталами (таких смельчаков, правда, пока не много). Большое исследование на тему «ИИ и финансы» провел Аналитический центр ВЦИОМ. Оказалось, что в то время, как нейросети помогают нам решать уже самые разные задачи — как рабочие, так и семейно-бытовые (чат-ботами пользуются 77% россиян), то в сферу личных финансов ИИ проникает гораздо медленнее.

Лишь 42% пользователей нейросетей обсуждают с ИИ денежные вопросы, а регулярно это делает только каждый десятый. Дать нейросетям возможность распоряжаться своими деньгами, например, проводить регулярные финансовые операции, готовы лишь 15%.

Одна из причин — низкий уровень доверия. О движении средств по своим счетам и картам сообщать ИИ готов лишь каждый седьмой пользователь. А на вопрос о том, сколько денег вы бы доверили нейросети, будь у вас свободные 2 млн рублей, 37% процентов опрошенных ответили: «Нисколько».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Максим Темченко, тренер по личным финансам:

— Важный фактор — уровень образованности самого человека. — Если я, извините, ничего не понимаю ни в инвестициях, ни в деньгах, ни в управлении финансами, то какую задачу я могу поставить умному помощнику? ИИ лишь усилит своим интеллектом мою некомпетентность. Искусственный интеллект — один из современных способов получить знания. Но проблема в том, что люди не хотят учиться! Мы имеем очень мощный ресурс, но не хотим учиться им пользоваться! Я бы связывал недоверие ИИ с низким уровнем собственной финансовой грамотности людей и их нежеланием ее повышать. Люди хотят получить простой готовый совет: «как стать богатым», «как заработать миллион».

— А в чем ИИ может принести реальную пользу?

— Очень важно, что сейчас его алгоритмы обучены не давать рискованных рекомендаций. Скорее всего, от него не дождешься совета вроде «вложи миллион вот туда». ИИ будет предупреждать о рисках. На мой взгляд, это очень полезно, и поможет обезопасить пользователя, — говорит эксперт. — Искусственный интеллект может выполнять роль своеобразного ликбеза. Но глубина этого ликбеза будет зависеть от качества запроса. Чем конкретнее и подробнее вопрос, тем более содержательный ответ можно получить.

Например, если я подробно расскажу, что у меня есть пять акций, как я хочу распределить между ними портфель, какие еще у меня есть инвестиции, в каких юрисдикциях они находятся и какие существуют дополнительные обстоятельства, то ИИ сможет дать качественную рекомендацию. Если же я просто спрошу: «Купить мне эту акцию или нет?», ответ будет совсем другим, намного более общим. Глубина ликбеза будет зависеть от того, насколько компетентно и подробно я формулирую вопрос. Но даже для новичка искусственный интеллект уже гораздо полезнее, чем просто поисковый сайт.

Что касается персональных рекомендаций по управлению финансами, то, по мнению Максима Темченко, выводы ИИ нужно обязательно перепроверять. Нейросеть может не учесть какую-то важную деталь.

— А что касается распоряжения деньгами — купить, продать и так далее, — у меня есть много знакомых, которые обучили своих финансовых агентов управлять финансовыми потоками, — говорит эксперт. — В принципе, можно доверить ему и такие задачи, если грамотно подойти к этой теме и контролировать его действия, связанные с финансами. Единственное условие - необходимо установить контроль. То есть должна быть кнопка: «Да, утверждаю», «Да, подтверждаю», «Да, отправляй», «Да, покупай». Но этому нужно уделить время.

СОВЕТ ОТ ИИ

«Не давайте нам распоряжаться деньгами!»

А что сами нейросети могут сказать про свою надежность? В чем на искусственный интеллект можно положиться, а в чем — пока нет? И как правильно с ним общаться, чтобы получить максимально надежный результат? Об этом мы спросили у одной из популярных нейросетей.

— Я бы разделил финансовые задачи на три уровня, — сообщил KP.RU популярный ИИ-чат-бот. — Первый — объяснение и анализ. Здесь искусственный интеллект уже вполне полезен: он может расшифровать банковский договор, объяснить условия вклада или кредита, сравнить предложения нескольких банков, составить семейный бюджет. Можно попросить его проверить собственные расчеты или подготовить вопросы для разговора с банком. Это как раз те задачи, где нейросеть способна сэкономить человеку время и помочь разобраться в сложной информации.

Второй уровень — персональные рекомендации. Здесь осторожность должна быть выше. ИИ можно сообщить примерные доходы, расходы, цели и сроки, предварительно убрав из данных имена, номера счетов и другие идентификаторы. Но его выводы нужно перепроверять: нейросеть может не учесть важную деталь, использовать устаревшие условия или уверенно выдать ошибочный расчет.

Третий уровень — распоряжение деньгами. Вот этого я бы пока не советовал. Не стоит передавать нейросети право самостоятельно совершать переводы, оплачивать счета, брать кредиты или покупать и продавать ценные бумаги. Тем более нельзя сообщать ей пароли, ПИН-коды и коды подтверждения из СМС. Между советом и реальной финансовой операцией должна оставаться проверка человеком.

На вопрос о тот, как правильно формулировать запросы, чтобы получить от ИИ максимально полезные финансовые рекомендации, нейросеть ответила нам так:

— Главное — давать ИИ конкретные вводные: цель, сумму, срок, ограничения и исходные условия. Просите не просто посоветовать, а сравнить несколько вариантов, показать расчеты, назвать риски и объяснить допущения. Уточняйте, на какую дату актуальны данные, и просите ссылки на первоисточники. И просите ИИ самостоятельно проверять его собственные ответы.

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