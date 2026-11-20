По мнению сограждан, для счастливой жизни хорошо бы иметь 273 тысячи рублей в месяц Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россияне измерили в деньгах бедность, счастье и богатство. По мнению сограждан, чтобы сводить концы с концами, нужно получать не меньше 49 тысяч рублей в месяц. Для счастливой жизни хорошо бы иметь 273 тысячи рублей в месяц. А те, кто зарабатывает 950 тысяч рублей и больше - это уже богачи.

Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 1600 работающих россиян из всех федеральных округов.

ЗАПРОСЫ ПОЧТИ ВТРОЕ ВЫШЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ

Мы сравнили мечты с реальностью. Так, официально установленный прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по России сейчас составляет 20 644 рубля. А граждане уверены, что порог бедности на самом деле более чем вдвое выше - 49 тысяч рублей.

Средняя начисленная зарплата за октябрь-2026 в среднем по стране, по данным Росстата, составила 99 707 рублей (для полноты картины от этой суммы нужно отнять 13%, ведь из начисленного заработка удерживают НДФЛ). При этом суммой, нужной для счастья, сограждане называют 273 тысячи. Разница - 2,7 раза.

Разница между суммой мечты и средней зарплатой - 2,7 раза Фото: Ольга ЮШКОВА.

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВЫМ СЕБЯ ОЩУЩАЕТ

Так что же люди вкладывают в понятие счастливой жизни?

- Критерии у всех разные, как и уровень доходов и стоимости жизни разнится от региона к региону, - сказал KP.RU Игорь Николаев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН. - У кого-то в глубинке зарплата 30 тысяч, и он думает, что вот на 100 - 150 тысяч, которые платят в Москве, он бы зажил счастливо. А для москвичей это не так уж много, потому что уровень цен совершенно иной.

Экономист напомнил об индексе счастья, который измеряют во многих странах мира. Этот показатель отражает уровень субъективного благополучия людей, их удовлетворённость жизнью. Проще говоря, одни могут сетовать на то, что жемчуг мелковат, а для других - есть крыша над головой, не голоден, родные живы-здоровы - и это уже счастье.

- Во многих небогатых странах индекс счастья выше, чем в высокоразвитых государствах. Это лишний раз свидетельствует о том, что планка для ощущения себя счастливым и самодостаточным у разных людей совершенно разная, - отмечает Игорь Николаев.

Счастье глубоко субъективно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

АППЕТИТЫ РАСТУТ С ВОЗРАСТОМ

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, запросы россиян на самом деле не такие уж и нескромные.

- Средние показатели в 270 - 300 тысяч рублей, при которых человек себя ощущает счастливым, они связаны с тем, что именно этот уровень доходов, по мнению многих, позволяет жить свободно и не чувствовать постоянно дышащих в затылок обязательств заплатить за свет, за газ, и так далее, - сказал профессор в в эфире радио «Комсомольская правда». - Имея такую сумму ежемесячно, уже можно и поесть в кафе сходить, и приобрести товары не первой необходимости, и получить возможность поехать куда-то отдыхать. Поэтому запросы, в принципе, достаточно рациональны.

Что касается богатства, тот тут аппетиты часто растут с годами, считает Александр Сафонов.

- С возрастом у человека накапливаются обязательства, расходы увеличиваются, и это приводит к переоценке уровня богатства, - объясняет эксперт. - Подрастают дети, нужно заботиться об их образовании, так сказать, - покупке путёвки в жизнь. Второе - это расходы на здравоохранение, потому что с возрастом мы не становимся здоровее. Третье - это понимание того, что однажды человек перестанет зарабатывать, и должны быть средства, которые позволят ему жить на накопленную ренту, сохраняя определённый статус потребления.

С возрастом становится всё больше обязанностей и трат Фото: ИВАНОВА Диана.

МЫ НЕ ЖАДНЫЕ

Кстати, по сравнению с прошлым годом финансовые запросы россиян подросли едва заметно. Так, в 2025-м порогом бедности большинство считало 48 тысяч рублей, богатства - 930 тысяч, а для счастья было достаточно 257 тысяч рублей.

А вот за 11 лет суммы изменились в разы. Так, в 2015 году чертой бедности в представлении россиян были 15 тысяч рублей (более чем втрое меньше, чем сейчас), богатство начиналось с полумиллиона (в 2,1 раза меньше) а счастье - со 175 тысяч (в 1,6 раза меньше).

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