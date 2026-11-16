У Раков самые большие, а у Близнецов - самые маленькие: как вклады зависят от знака зодиака

Самые крупные банковские вклады открывают россияне, относящиеся по знаку зодиака к Ракам Фото: Ольга ЮШКОВА.

Самые крупные банковские вклады открывают россияне, относящиеся по знаку зодиака к Ракам. За 9 месяцев этого года они в среднем размещали на вкладе более 412 тысяч рублей. Такие результаты получили эксперты финансового маркетплейса «Сравни». Аутсайдерами среди вкладчиков оказались Близнецы.

Таким образом, разрыв между самыми крупными и самыми скромными вкладами по знакам зодиака - более чем в три раза. Мы постеснялись обращаться с вопросами на этот счет к финансовым экспертам, и решили выяснить, что об этом думает искусственный интеллект. ИИ сразу же обмолвился, что его выводы - не научные, а скорее попытка связать статистику с популярными стереотипами о знаках зодиака. Если воспринимать это как гипотезу, то объяснение может быть таким.

Почему Раки впереди

Раки в массовой астрологии ассоциируются с домом, семьей, безопасностью и накоплениями «на черный день». Логично, что люди, которым приписывают такие черты, чаще воспринимают банковский вклад не как способ заработать, а как способ защитить деньги. Отсюда и более крупные суммы: они готовы держать значительную часть сбережений в надёжном, пусть и не самом доходном инструменте. Плюс Раки часто описываются как осторожные и не склонные к резким финансовым решениям - а вклад как раз консервативный продукт.

Раки в массовой астрологии ассоциируются с домом, семьей, безопасностью и накоплениями «на черный день». Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Почему Близнецы в конце

Близнецы традиционно считаются подвижными, любопытными и менее привязанными к «гнезду». Им приписывают склонность к частым тратам, смене интересов и нежелание замораживать деньги на длительный срок. Крупный вклад требует как раз обратного: дисциплины и готовности не трогать сумму. Поэтому у Близнецов в среднем может оставаться меньше свободных средств для размещения на депозите, либо они предпочитают держать деньги в более ликвидной форме.

Близнецам приписывают склонность к частым тратам, смене интересов и нежелание замораживать деньги на длительный срок. Фото: Wpadington/Shutterstock/Fotodom

Почему разница в три раза

Тут важно понимать, что речь идет о средних суммах, а не о медиане. Среднее значение сильно зависит от нескольких очень крупных вкладов: если среди Раков окажется несколько человек с миллионными депозитами, это заметно поднимет среднюю цифру по знаку. У Близнецов, наоборот, может быть больше людей с небольшими суммами, что тянет показатель вниз. То есть трехкратный разрыв - это скорее эффект распределения, чем отражение типичного поведения всех Раков и всех Близнецов.

- Кроме того, выборка могла быть небольшой или несбалансированной по возрасту, доходу и региону - а эти факторы влияют на размер вклада гораздо сильнее, чем дата рождения. Так что самое честное объяснение: астрология здесь скорее удобная упаковка для новости, а реальная причина — статистические особенности выборки и социально-демографический состав клиентов, - поясняет ИИ.

Кстати, статистика полученная экспертами, подтверждает вывод ИИ: и Раки, и Близнецы входят в пятерку лидеров по открытию вкладов - на них пришлось по 9,3% всех заявок. Так что не нужно думать, что Близнецы ждут, пока рак на горе свиснет, и только тогда задумаются от финансовой грамотности и накоплениях. На самом деле, Близнецы тоже активные вкладчики, просто суммы вкладов у них другие.

У кого какие вклады

Рак - 412 тыс. рублей

Весы - 396 тыс. рублей

Рыбы - 394 тыс. рублей

Тельцы - 353 тыс. рублей

Скорпион - 307 тыс. рублей

Овен - 273 тыс. рублей

Дева - 266 тыс. рублей

Лев - 264 тыс. рублей

Водолей - 255 тыс. рублей

Стрелец - 168 тыс. рублей

Козерог - 152 тыс. рублей

Близнецы - 131 тыс. рублей.

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