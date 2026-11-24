В России сертифицирована вторая модель Nordcross. Фото: сайт фоттон

В России оформлено одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на вторую модель бренда Nordcross. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе генерального дистрибьютора марок Knewstar и Nordcross — компании «Хай Моторс Рус». Подробности о самой новинке дистрибьютор раскрывать не стал.

Представители «Хай Моторс Рус» отметили, что о конкретных новинках Nordcross и Knewstar на 2027 год говорить пока рано. По их словам, в компании не принято сообщать о таких решениях заранее. Единственное, что подтвердили в пресс-службе: российское одобрение типа на вторую модель Nordcross уже получено. Какая именно модель получила ОТТС и когда она появится у дилеров, не уточняется.

В компании подчеркнули, что автомобили Nordcross 2026 года выпуска поставляются в Россию. Детали поставок и планы на следующий год в «Хай Моторс Рус» не раскрыли, но заверили: бренд продолжит работу на российском рынке, и планов сворачивать деятельность после распродажи запасов нет. По данным «Автостата», за январь–октябрь 2026 года на учет встали лишь 613 автомобилей Nordcross .

Сейчас Nordcross представлен в России единственной моделью — кроссовером Nordcross 001, построенным на платформе Volvo XC90 . Расширение линейки до двух моделей может стать для бренда шансом на рост продаж. Однако без официальных данных о новинке оценить ее потенциал пока невозможно. В «Хай Моторс Рус» настаивают: судить о динамике спроса по наличию у дилеров машин определённого года выпуска нельзя, ориентир — фактические продажи относительно плана.

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