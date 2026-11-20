UMO планирует выпустить 3 тыс. электромобилей в 2026 году. Фото: пресс-служба бренда

Российский бренд UMO намерен нарастить выпуск автомобилей, расширить ассортимент моделей и выйти в сегмент коммерческого транспорта. В 2026 году производитель рассчитывает собрать около 3 тыс. электромобилей, а уже в 2027-м планирует существенно увеличить объемы производства и реализации машин. Об этом Autonews рассказал основатель и генеральный директор компании EVM Илья Рашкин.

Согласно утвержденному плану, в 2026 году предприятие выпустит примерно 3 тыс. автомобилей. В производственную программу войдут две модели — UMO 5 и UMO 8.

Как отметил Рашкин, обе новинки вызывают интерес не только у частных покупателей, но и у корпоративных клиентов, включая операторов автопарков. При этом UMO 5 уже эксплуатируется в московских и петербургских службах такси и каршеринга.

Производитель также изучает перспективы использования UMO 8 в таксомоторных компаниях. В случае выхода модели на этот рынок она, по предварительной оценке руководителя EVM, будет относиться как минимум к бизнес-классу. Окончательное решение примут с учетом затрат на содержание автомобиля и размера арендных платежей для водителей.

В 2027 году компания рассчитывает заметно нарастить как выпуск, так и продажи машин. Реализация этих планов будет зависеть от динамики спроса и общей экономической обстановки. Конкретные производственные и коммерческие ориентиры пока не озвучиваются.

Помимо увеличения объемов, UMO собирается дополнить модельную линейку новыми электромобилями и гибридными автомобилями. Их названия и характеристики пока держатся в секрете. При выборе будущих моделей компания намерена учитывать прежде всего потребности покупателей и варианты эксплуатации транспорта, а не делить автомобили на бюджетные и премиальные.

Еще одним направлением развития станет коммерческий транспорт. UMO планирует представить в этом сегменте отдельную модель, причем основная работа над проектом намечена на 2028 год.

Сейчас под маркой UMO выпускаются два автомобиля: электрический UMO 5 и гибридный UMO 8. Их производство организовано на мощностях завода «Москвич». В основе машин лежат китайские разработки GAC — Aion Y Plus и S7 соответственно, адаптированные для бренда UMO.

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