Исследование показало снижение траты россиян на новые легковые машины. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года объем денежных средств, направленных жителями России на приобретение новых легковых автомобилей, достиг 455 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель сократился на 20%. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Газпромбанк Автолизинга» и аналитического агентства «Автостат», материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

Несмотря на годовое снижение, относительно сентября автомобильные расходы увеличились на 9%. В первый месяц осени россияне приобрели новые машины на 417,5 млрд рублей, тогда как в октябре 2025 года на эти цели было направлено 570 млрд рублей. При этом октябрьский результат стал самым высоким месячным показателем с начала 2026 года.

За январь — октябрь текущего года финансовая емкость российского рынка новых легковых автомобилей составила 3,77 трлн рублей. Это на 10% превышает результат за аналогичный период 2025-го.

Наиболее существенная положительная динамика расходов зафиксирована в сегменте российских автомобилей. В октябре покупатели направили на приобретение машин отечественных марок 135,3 млрд рублей — на 38% больше, чем годом ранее. Расходы на японские автомобили также увеличились, прибавив 5,2% и достигнув 46,5 млрд рублей.

В остальных сегментах наблюдалось сокращение денежных поступлений. Покупки китайских машин принесли 192,6 млрд рублей, что на 33,8% меньше прошлогоднего значения. Европейские производители потеряли 34,1%: расходы на их автомобили составили 53,2 млрд рублей. В американском сегменте снижение достигло 38,6%, до 3,4 млрд рублей, а у южнокорейских марок — 64,3%, до 7,2 млрд рублей.

Несмотря на заметное сокращение показателей, китайские производители продолжают занимать первое место по финансовой емкости рынка. В октябре на них пришлось 42,3% всех расходов россиян на новые автомобили. Для сравнения, годом ранее доля китайских брендов составляла 51%.

Одновременно укрепились позиции отечественных производителей. Удельный вес российских марок в общей структуре затрат увеличился с 17,2% в октябре 2025 года до 29,7% год спустя. Доля японских автомобилей также выросла — с 7,8% до 10,2%.

В то же время европейские бренды сократили присутствие в денежной структуре рынка с 14,2% до 11,7%. У корейских производителей показатель опустился с 3,5% до 1,6%, а у американских — с 1,1% до 0,8%.

По количеству проданных автомобилей в октябре первое место заняли российские марки, реализация которых достигла 58 тыс. экземпляров. Китайские производители расположились на второй позиции с результатом 51,4 тыс. машин. Остальные национальные группы существенно отстают: продажи каждой из них не достигли 10 тыс. автомобилей. В совокупности на все прочие бренды пришлось менее пятой части российского рынка новых легковых машин.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.