За 10 месяцев 2026 года в России выдали более миллиона автокредитов. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

С января по октябрь 2026 года российские банки оформили 1,034 млн кредитов на покупку легковых автомобилей. Такие данные привел руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Статистика основана на совместном исследовании «Автостата» и FrankRG.

Из общего количества выданных займов 600 тыс. пришлось на приобретение новых машин. Еще 434 тыс. кредитов получили покупатели автомобилей с пробегом.

За первые десять месяцев года совокупное количество оформленных автокредитов увеличилось на 2,4%. При этом динамика в двух сегментах оказалась разнонаправленной. Выдача займов на новые автомобили сократилась на 4%, тогда как кредитование машин с пробегом, напротив, продемонстрировало рост на 13%.

В денежном выражении рынок автокредитования показал более заметное увеличение. Его общий объем за отчетный период прибавил 17% и превысил 1,6 трлн рублей.

Одновременно выросла средняя сумма, которую россияне занимают у банков для покупки автомобиля. В октябре 2026 года размер кредита на новую машину достиг 1,79 млн рублей. Это на 10,5% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

При оформлении займа на автомобиль с пробегом покупатели в среднем рассчитывают на 1,5 млн рублей. За год средний размер такого кредита увеличился на 12%.

Таким образом, несмотря на небольшое увеличение общего числа автокредитов, наиболее выраженный рост наблюдается в сегменте подержанных машин. Именно здесь зафиксировано существенное увеличение как количества выданных займов, так и среднего размера кредитования.

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