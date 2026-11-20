В РФ продают кроссовер Хенде. Фото: ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

На российских площадках объявлений начали появляться предложения о продаже нового семейного кроссовера Hyundai Mufasa. Модель получила название в честь персонажа известного мультфильма «Король Лев». По информации «Автоновостей дня», изучивших предложения на крупнейших классифайдах, несколько автомобилей уже доступны для покупки или заказа.

Как минимум два экземпляра можно приобрести непосредственно из наличия. Один из них продается в Екатеринбурге за 3,25 млн рублей. Второй автомобиль выставлен на продажу в Минеральных Водах, где за него просят 3,599 млн рублей.

Помимо готовых кроссоверов, российским покупателям предлагают привезти Hyundai Mufasa из-за рубежа. Например, в Самаре стоимость заказа машин в исполнениях Top и Night Edition Top составляет 4,04 млн рублей. Последняя комплектация выделяется специальным оформлением Night Package: в экстерьере используются затемненные декоративные элементы.

Обе версии получили достаточно богатое оснащение. В него входят шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и климатическая установка с одной зоной регулировки температуры. Также предусмотрены система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, электрические настройки водительского кресла и обогрев передних сидений.

За комфорт пассажиров отвечают передний и задний центральные подлокотники. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс, объединенные в единый блок из двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый.

Среди других особенностей китайской версии Hyundai Mufasa — совместимость мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов и рейлинги на крыше. В оснащение также включены панорамная крыша с люком, система кругового обзора, передние и задние парковочные датчики, датчики освещения и дождя, а также зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Кроме того, предусмотрен набор электронных помощников водителя.

В Екатеринбурге можно заказать еще один экземпляр модели, оцененный в 4 799 900 рублей. Как и автомобили, предлагаемые в Самаре, он оснащен атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра. Двигатель развивает 160 л. с. и выдает 193 Нм крутящего момента.

У силового агрегата есть особенность, которая может существенно повлиять на стоимость ввоза автомобиля в Россию. Из-за мощности, превышающей порог для применения льготного коэффициента всего на одну лошадиную силу, Hyundai Mufasa не подходит под условия льготного расчета утилизационного сбора. Поэтому при оформлении машины придется платить утильсбор по коммерческому тарифу.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.