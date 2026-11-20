Кроссовер, который можно купить в России, установил рекорд в краш-тестах EuroNCAP. Фото: Тенет

Кроссовер Lepas L6, представленный в России под названием Tenet Plus L6, успешно прошел очередную серию испытаний Euro NCAP. По итогам краш-тестов автомобиль удостоился высшей оценки — пяти звезд. Особенно сильной стороной модели стала безопасность после дорожно-транспортного происшествия. Вместе с тем в категории систем активной безопасности машина получила более скромные баллы из-за отсутствия нескольких электронных помощников.

Согласно официальным результатам, опубликованным Euro NCAP, показатели Lepas L6 распределились следующим образом: за безопасность при столкновении автомобиль набрал 87%, за защиту после аварии — 95%. В категории предотвращения ДТП результат составил 78%, а за системы безопасного вождения — 62%.

Наиболее впечатляющим оказался показатель Post-Crash Safety. С результатом 95% Lepas L6 занял первое место в этой категории среди всех автомобилей, участвовавших в ноябрьской серии испытаний Euro NCAP.

Данная оценка характеризует способность автомобиля обеспечивать безопасность людей уже после произошедшего столкновения. Эксперты проверяют не только защиту находящихся в салоне пассажиров непосредственно во время удара, но и эффективность решений, которые помогают спасательным службам оперативно оказать им помощь в первые минуты после ДТП. Высокий результат Lepas L6 указывает на эффективность конструкции кузова и предусмотренных производителем систем экстренного реагирования.

При этом по направлению «Безопасное вождение» кроссовер показал значительно более низкий результат. Специалисты отметили, что, несмотря на эффективную систему автоматического торможения, модель лишилась части баллов из-за отсутствия контроля непристегнутых ремней безопасности и системы распознавания категории пассажиров.

В России эта модель продается под маркой Tenet Plus и обозначением L6. Выпуск автомобилей организован на предприятии в Калуге. Кроссовер комплектуется бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра, развивающим 147 л. с. В паре с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач.

Минимальная стоимость Tenet Plus L6 на российском рынке составляет 2 890 000 рублей. При этом отечественная версия сохраняет ту же платформу и силовую структуру кузова, что и прошедший испытания Euro NCAP китайский Lepas L6. Таким образом, результаты европейских краш-тестов дают представление и о пассивной безопасности российского исполнения модели.

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