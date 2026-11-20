Целиков: Rolls-Royce Cullinan стал самым популярным люксовым авто в РФ. Фото: пресс-служба роллс-ройс

По итогам января — октября 2026 года наиболее востребованной маркой в российском сегменте новых люксовых автомобилей стал Rolls-Royce. Среди отдельных моделей первое место также досталось британскому производителю: лидером рейтинга оказался внедорожник Cullinan. Статистику регистраций опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

За десять месяцев в России на учет поставили 189 новых автомобилей Rolls-Royce. Несмотря на лидерство, результат марки оказался на 1% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

Вторую позицию занял Bentley. За отчетный период зарегистрировали 164 автомобиля этой британской марки — столько же, сколько годом ранее. Совсем немного ему уступил Lamborghini, показавший положительную динамику: количество регистраций увеличилось на 30% и достигло 163 машин.

Четвертое место в списке досталось Ferrari. С января по октябрь владельцами новых автомобилей итальянского бренда стали покупатели 59 раз, что на 9% меньше прошлогоднего результата. Замыкает первую пятерку Aston Martin с 15 зарегистрированными экземплярами. Здесь падение оказалось наиболее существенным — 29%.

Помимо перечисленных производителей, за десять месяцев россияне зарегистрировали семь новых автомобилей Maserati. Также на отечественном рынке появились по два представителя Bugatti и McLaren.

В модельном рейтинге безоговорочное первенство сохранил Rolls-Royce Cullinan. За отчетный период на учет поставили 137 таких внедорожников. Примечательно, что эта модель уже становилась лидером ежемесячного рейтинга в феврале 2025 года.

Вторую строчку занял Lamborghini Urus, результат которого составил 133 автомобиля. Третьим оказался Bentley Bentayga: за десять месяцев зарегистрировали 76 экземпляров этого премиального кроссовера.

Четвертая позиция досталась купе Bentley Continental GT с 74 регистрациями. В пятерку наиболее популярных моделей также вошел Ferrari Purosangue. Это первый в истории итальянской марки четырехдверный четырехместный автомобиль, который разошелся в России тиражом 32 экземпляра.

При этом статистика за октябрь свидетельствует об ухудшении ситуации в сегменте. За второй осенний месяц в стране зарегистрировали 45 новых люксовых автомобилей. Для сравнения, в октябре 2025 года этот показатель достигал 63 машин. Таким образом, годовое снижение составило 28,6%.

Однако результаты за весь период с января по октябрь остаются положительными. Всего в России зарегистрировали 601 новый автомобиль люксового класса, что на 3,8% больше прошлогоднего показателя. За аналогичные десять месяцев 2025 года было поставлено на учет 579 машин.

Отдельно Сергей Целиков выделил самую дорогую модель среди автомобилей люксового сегмента, зарегистрированных в России. Ею стал гиперкар Bugatti Mistral.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.