Зеленский окончательно уверовал в то, что ему можно все Фото: REUTERS.

Когда обнаглевший до беспредела хам, наркоман и психопат получает не по шапке, а деньги и то, что его усиливает, он наглеет еще больше, упиваясь своей безнаказанностью и переходя в «состояние Бога», которому позволено абсолютно все.

МОЛОДЕЦ СРЕДИ ОВЕЦ

Именно такой момент пережил вчера украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, потусовавшись на шабаше «коалиции охочих» (это даже не я, она так официально называется на мове), явно обрадовавшись тому, что трехсторонний саммит не вынес никакой резолюции по Украине. И «просрочку», что называется, понесло.

Если в официальных речах, которые ему пишут, он вынужденно хотя бы придерживается каких-то норм и правил, то во время «живого общения» он раскрывается полностью, наплевав на все внешние обстоятельства, руководствуясь только единственно важным для него тезисом: «Я так хочу, а потому так и будет». Особенно если он выступает на фоне еще более слабых лидеров. Как написало издание Politico. «Зеленский в четверг окажется в разношерстном собрании представителей малых и средних стран, созванном двумя слабыми европейскими лидерами и новичком, не имеющим мандата». Двое слабых — это, естественно, Макрон и Мерц, а один безмандатный — премьер Британии, фамилию которого и запоминать не стоит: все равно скоро поменяют, поскольку в последние годы Лондон практикует такой формат монархической демократии.

Картина получается не просто отвратительная, а настолько, что любой брезгливый человек готов будет даже приплатить, чтобы не общаться далее с подобным ублюдком (кстати, не в этом ли, помимо всего прочего, один из секретов его успешного попрошайничества - ?). Услышав, что по нему не принято никакой резолюции, а Россия якобы согласна на гарантии безопасности Украине по образу 5-й статьи НАТО, «просроченный» осмелел и обнаглел одновременно.

И ВАШИНГТОН — НА ПОСЫЛКАХ

Он потребовал разместить на территории Украины американские военные базы, поскольку ни на какие иные гарантии он, дескать, не согласен.

- Конечно, мы будем рады, если наши американские партнёры разместят свои базы на Украине, как на Ближнем Востоке. Кстати, эти страны не входят в НАТО, но базы там есть. Для меня это часть гарантий по статье 5 - войска США и европейских партнёров, базы. Без этого я не уверен, что речь вообще идёт о статье 4, статье 5 и так далее, — надув щёки, обозначил свои претензии Зеленский, и его не интересует, есть ли такие планы у Вашингтона. Потому что это он так потребовал.

Кстати, большой вопрос, правильно ли поняли американские спецпредставители мнение российской стороны. Тот же самый Кушнер, что сейчас объявил о согласии России на гарантии безопасности Украине, недавно уже облажался, когда объявлял, что Москва дала свое согласие на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров. Оказалось, что российская сторона не возражает принципиально против участия Европы, но для конкретного решения надо бы сначала понять, чего эта Европа хочет. А в Европе уже чуть ли не начали драться, пытаясь решить, кто поедет договариваться. Совсем не нулевая вероятность, что и в этот раз все обстоит подобным образом. И наглость Зеленского не основана ни на чем, кроме своего собственного желания, тем более что отсутствие иностранных войск на территории оставшейся Украины — безусловное требование России.

Зеленский на шабаше «коалиции охочих» Фото: REUTERS.

УКРАИНА — ЭТО Я

Впрочем, для Зеленского это все такие мелочи, на которые не стоит обращать внимания. Бывший комик, так и оставшийся жалким паяцем, наверное, до сих пор испытывает дискомфорт от того, как униженно, пусть и со сцены КВН, в свое время просил Путина: «Владимир Владимирович, заберите меня отсюда — хоть за долги». А теперь он жаждет реванша, возомнив, что стоит в равном положении.

- Если Путин хочет говорить о территориях — нужно говорить со мной. Не хотите говорить со мной — значит, для вас это не так уж и важно, — изрек вчера надувшийся от осознания собственной важности в своих глазах «просрочка».

Стоп-стоп! А как же вот это заявление, что надо спросить народ? Что надо узнать мнение населения, а потом принимать решение? «Просрочка» уже забыл, что апеллировал к этому аргументу, обосновывая свой отказ выводить ВСУ с остающейся пока еще под контролем Киева части территории ДНР? Теперь уже он лично «и Бог, и царь, и герой», который вправе решать любые вопросы. Ему уже не нужно «мы», когда у него есть «я». Вернее, под этим «мы» он подразумевает только и исключительно себя.

И ведь реально страшно, что он в самом деле так думает. Французский король, говоривший, что «государство — это он», просто жалкий подмастерье по сравнению с «просроченным».

ВСЕ МОЁ — ЭТО МОЁ. И ВАШЕ — ТОЖЕ МОЁ

Но еще страшнее в свете такой подмены его другое откровение, в котором он раскрывается полностью.

- Крым — это Украина, и с тем, что находится на нашей территории, мы можем делать все, что захотим, — заявил Зеленский, комментируя террористические атаки Киева на Крымский мост.

И здесь важно даже не то, что он считает чужое (Крым) своим, а то, что заявляет о своем праве делать на Украине все, что захочет. На основании того, что это все на его территории. Мы же не забыли, что «мы», которое он, кстати, употребляет все реже, все чаще заменяя его на «я», означает его волю, его желание, его решение. И не только все, но и со всеми. Он полагает себя «в своём праве» делать всё, совершать любые поступки. Феодальному сеньору в Европе, да и русскому барину при крепостном праве такое и не снилось даже в мечтах — абсолютная вседозволенность при полной безнаказанности (до сих пор). И это ощущения собственного «всемогущества» он экстраполирует и вовне, потребовав от Евросоюза дать ему на следующий год 115 млрд долларов и анонсировав, что такая же сумма, если не большая, потребуется ему и в 2028-м. Выборы, говорите? Мир, полагаете?

Более того, «просрочка» вчера даже, как выражались в эпоху моей неинтеллигентной молодости, и на тех троих мировых лидеров, встречи которой весь мир ждал с упоением смеси ужаса и надежд (каждый ожидал своего), «положил с прибором».

- Эти трое могут обсуждать всё, что захотят. Это их право. Но если они захотят что-то решить относительно Украины, это останется лишь риторикой, а не приведёт к реальному результату, — заявил украинский «просрочка», накапав бальзама в души членов своей «коалиции нерешительных», собравшихся в Берлине.

Поц «всемогущий», оборзевший до беспредела, окончательно уверовал в то, что ему можно все. И в интересах уже не только России объяснить ему доступными средствами, что все на самом деле обстоит совсем не так.

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