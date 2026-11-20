Для выступления Люся выбрала образ русской Бритни Спирс, в котором мифологическая тема считывается без единого слова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Люся Чеботина показала репортерам клип на сингл «Горгона» на закрытой презентации. Вместо привычной сцены гостей и прессу ждала площадка, залитая водой и ослепительный свет софитов. Певица представила собственное видение героини древнегреческих мифов: женщины, которая не погибла, а на протяжении тысячелетий меняла ход истории, примеряя разные роли. Отсюда и главная идея вечера в нарядах: образ здесь не один, а несколько, и каждый рассказывает свою часть истории. Подготовка к большому сольному концерту, который пройдет в начале марта, уже идет полным ходом, а новая программа получит то же название – «Горгона». Разбираем образы певицы с экспертом по стилю, продюсером музыкального контента Яной Блиндер.

Продюсер Яна Блиндер Фото: Личный Архив.

Выход на сцену: черная кожа

Для выступления Люся выбрала образ русской Бритни Спирс, в котором мифологическая тема считывается без единого слова. Короткий жакет из черной глянцевой кожи с узкими рукавами и вырезами на груди, под ним топ-бра в тон, а внизу – брюки с низкой посадкой и широким клешем. Весь наряд выполнен в одной гамме, и это сильное решение: монохром делает фигуру собранной и графичной на фоне светлых софитов.

Главные достоинства образа – пропорции и работа с поверхностью. Укороченный верх открывает талию и подчеркивает подтянутый живот, а низкая посадка и расклешенный низ вытягивают ноги и создают плавную вертикаль до самого пола. Особый эффект дает сама среда: кожа, залитая водой, блестит, как чешуя, и складывается ощущение, будто героиня вышла из мифа прямо на площадку. Острый зубчатый край пояса брюк – деталь с характером, которая перекликается с темой образа, ничего не объясняя.

Главные достоинства образа – пропорции и работа с поверхностью Фото: Иван МАКЕЕВ.

Аксессуары здесь сведены к минимуму, и это верно: украшения рядом с таким блеском были бы лишними. Мокрые гладкие волосы темного оттенка, чуть растрепанные у лица, и яркий, но не тяжелый макияж с сияющей кожей работают на тот же эффект. Рядом танцоры в черных костюмах свободного кроя: они задают фон, не споря с героиней.

Для прессы: небесно-голубой шелк и очки «кошачий глаз»

Для общения с журналистами Люся сменила драматизм на мягкую элегантность. Рубашка из атласа нежно-голубого оттенка с широким отложным воротником, плечами с легкой структурой и глубоким вырезом на пуговицах. Такой оттенок освежает лицо и создает спокойный контраст с темным, насыщенным цветом волос.

Что работает особенно хорошо: фактура и крой. Атлас с благородным мягким блеском вторит эффекту мокрой кожи со сцены, так что образы связаны между собой, хотя выглядят очень по-разному. Прямой, чуть мужской крой рубашки с подчеркнутыми плечами добавляет уверенности и деловой нотки, а расстегнутые верхние пуговицы сохраняют женственность. Это пример того, как классика может выглядеть свежо без дополнительных усилий.

Для общения с журналистами Люся сменила драматизм на мягкую элегантность Фото: Иван МАКЕЕВ.

Главный акцент образа – очки в черной оправе формы «кошачий глаз». Они добавляют лицу графичности, делают взгляд выразительнее и придают образу легкую ретро-стилизацию, отсылающую к кино середины прошлого века. Серьги-гвоздики с блестящими камнями аккуратно поддерживают сияние, не перетягивая внимание. Волосы прямые, ровно лежащие на плечах, с небольшим объемом у корней, макияж в теплых нюдовых тонах с мягкой помадой – выглядит естественно и ухоженно.

Белое платье: молодая Монро

Третий образ мы видим на экране, и он, пожалуй, самый узнаваемый – это, конечно, стиль Мэрилин Монро. Героиня клипа предстает в белом платье с драпированным лифом и лямкой-петлей на шее, оставляющим открытыми плечи и спину, с пышной легкой юбкой, которую подхватывает ветер. Этот силуэт сразу вызывает в памяти знаменитые кадры золотой эпохи Голливуда, и сценарий его использует осознанно: одна из ролей Горгоны, которая меняла облик на протяжении столетий – легенда большого экрана.

Крой выверен идеально. Глубокий вырез и драпировка лифа подчеркивают линию груди и ключиц, а широкая юбка по-прежнему создает женственный силуэт «песочные часы». Белый цвет на темном фоне работает как свет: фигура буквально сияет в кадре. Легкая ткань, которая развевается, добавляет движения и романтики.

Третий образ мы видим на экране, и он, пожалуй, самый узнаваемый Фото: Иван МАКЕЕВ.

Образ завершают тщательно продуманные детали: светлые локоны, уложенные мягкими голливудскими волнами, ярко-красная помада и аккуратные серьги. Алые губы на бледной коже – классический прием, но он работает безотказно и мгновенно задает настроение. Выразительный взгляд, направленный вверх, довершает картину.

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