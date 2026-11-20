Минпромторг добавил требование о локализации электрокаров для льготной скидки. Фото: bestune

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой изменить условия предоставления льгот при покупке российских электромобилей и гибридов. Ведомство предлагает устанавливать размер государственной скидки в зависимости от количества набранных автомобилем баллов локализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно предложению Минпромторга, покупатели отечественных электрокаров и гибридных моделей смогут рассчитывать на скидку в размере 10% от стоимости машины. Максимальная сумма компенсации составит 500 тыс. рублей. Для получения такой льготы автомобиль должен набрать не менее 1 200 баллов локализации в соответствии с постановлением правительства № 719. При этом баллы, начисляемые за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), учитываться не будут.

Для автомобилей с более высокой степенью локализации предусмотрены дополнительные преференции. Если электромобиль или гибрид набирает от 2 500 баллов без учета результатов НИОКР, размер скидки увеличивается до 35%. В этом случае предельная сумма государственной поддержки достигнет 925 тыс. рублей. Такая льгота будет доступна заемщикам всех категорий.

Таким образом, предлагаемый механизм предусматривает дифференцированный подход к субсидированию покупок. Чем больше производственных процессов и компонентов локализовано в России, тем существеннее может оказаться скидка для конечного покупателя.

О планах пересмотреть систему поддержки спроса на электромобили и гибриды ранее рассказывал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. В интервью ТАСС он сообщал, что Минпромторг прорабатывает возможность разделения размера субсидий в зависимости от степени локализации транспортных средств.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.