Mazda CX-5 стал автомобилем 2026 года по версии агентства «Автостат». Фото: пресс-служба бренда

Японский кроссовер Mazda CX-5 признан автомобилем 2026 года по итогам голосования, организованного аналитическим агентством «Автостат». Об этом сообщила пресс-служба агентства, а директор «Автостата» Сергей Целиков пояснил, что целью было выбрать не множество победителей в разных номинациях, а единственную модель года.

Эксперты агентства отобрали 10 претендентов, оценивая их по рыночным показателям: объему продаж, динамике, лидерству в сегменте, а также по тому, насколько активно модель обсуждают в СМИ и соцсетях. В список включали не только новинки уходящего года, но и автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Голосование проходило с 1 по 18 ноября в трех телеграм-каналах агентства, участие в нем приняли 1,1 тысячи человек, которым разрешалось выбирать несколько вариантов.

Mazda CX-5 набрала 29,9% голосов экспертной аудитории, заняв первое место с заметным отрывом. При этом официально в России эта модель не продается. По словам Целикова, он полностью поддерживает такой выбор: за 10 месяцев 2026 года в стране было продано более 22 тысяч таких кроссоверов, и почти весь год модель держится в топ-10 российского авторынка. Эксперт подчеркнул, что покупатели голосуют за нее «своим кошельком», несмотря на отсутствие маркетинговой и рекламной поддержки.

Второе место в рейтинге занял китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 17,8%, третье — российская LADA Granta (17,4%). Далее расположились Volga K50 (16,1%), Voyah Free (14,3%), TENET T7 (12,7%), Geely EX5 / EM-i / EM-R (11,7%), Zeekr 8X / 9X (11,6%), Changan Qiyuan Q05 / A06 (9,5%) и Evolute i-JOY (8,8%).

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