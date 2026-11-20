Наша Саша в Пуэрто-Рико Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В эти выходные на конкурсе «Мисс Вселенная 2026» первые отборочные туры. Уже утром в понедельник станет известно, кто из участниц конкурса вышел в финал, который состоится 24 ноября.

КТО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ

В 75-м конкурсе «Мисс Вселенная 2026» в Пуэрто-Рико участвуют 116 женщин из разных стран мира. Впервые в этом году на конкурс приехали представительницы из республики Уганда (Африка) и острова Сен-Мартен. Впервые не участвуют представительницы Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Лаоса, Индонезии — из-за конфликтов между компаниями, которые владеют национальными франшизами конкурса. Возрастной ценз — от 18 лет и старше, верхнюю планку убрали два года назад — раньше ограничивали участие возрастом 28 лет. Самая младшая участница этого года: 18-летняя Медина Ермекова из Кыргызстана, она уже подружилась с нашей участницей. Старшей — 42 года: это Ореалия Томас с Виргинских островов.

Самой старшей участнице «Мисс Вселенная 2026» 42 года: это Ореалия Томас с Виргинских островов Фото: Соцсети.

КАК ОТБИРАЮТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ

Участницы собрались в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан за две недели до конкурса. У них в расписании множество мероприятий — благотворительных и светских. Сейчас идут собеседования всех участниц с членами жюри, параллельно они отсматривают мини-фильмы конкурсанток — их записывали дома, девушки рассказывают и показывают свои общественные и благотворительные проекты. Также со всеми участницами записали интервью уже на месте — их тоже смотрят. Параллельно на официальном сайте идет зрительское голосование — его тоже учитывают при отборе полуфиналисток.

Самой младшей участнице Медине Ермековой из Кыргызстана 18 лет Фото: Соцсети.

21 ноября состоится конкурс национального костюма. После него с учетом перечисленного выше отберут полуфиналисток на 22 ноября — выход в купальниках и вечерних платьях. После этого отбор на финал, он пройдет 24 ноября. Так, в 2025 году на «Мисс Вселенная» от нас была Анастасия Венза («Мисс Россия 2025») — она не вошла в топ-30, то есть уехала домой после показа национального костюма. А вот Валентина Алексеева («Мисс Россия 2024») прошла в финальный топ-12.

Конкуренция в этом году высокая. Одной из самых красивейших участниц называют 25-летнюю Шици Ван из Китая Фото: Соцсети.

НАША САША В ПУЭРТО-РИКО

Последний раз конкурс в Пуэрто-Рико проводили в 2002 году, и тогда победила наша Оксана Федорова. Сегодня в конкурсе от РФ участвует 22-летняя студентка факультета журналистки Тюменского государственного университета Александра Сташкевич (финалистка конкурса «Мисс Россия 2023»). Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Характер — закаленный спортом и непростыми жизненными испытаниями, при этом Саша — добрая, отзывчивая девушка с лучезарной улыбкой.

Ее мини-фильм уже произвел впечатление на жюри. Александра подготовила благотворительный проект для «Мисс Вселенная», который посвящен помощи людям с тяжелыми заболеваниями, поддержке их близких и популяризации донорства костного мозга. Сама Сташкевич вступила в регистр доноров, в своем фильме-презентации Саша с Артемом Алискеровым, победившим лейкоз, рассказала, почему важно помогать другим людям.

Александра Сташкевич — хрупкая блондинка с голубыми глазами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Саша Сташкевич говорит: «В моей жизни были непростые испытания. Я потеряла папу (он умер, когда девочка училась в школе — примечание редакции). Моя мама более одиннадцати лет живет с болезнью Паркинсона. В самые трудные моменты именно спорт становился для меня опорой, помогал справляться с переживаниями, находить силы двигаться дальше и не сдаваться. Сегодня мне хочется самой помогать людям, которым особенно нужна эта поддержка...»

Спорт, кстати, помог Александре отличиться на «Мисс Россия» — она впечатлила всех танцевально-акробатическим номером. Так как Саша с сестрой последние 11 лет ухаживают за больной мамой, девушка подрабатывает на своей малой родине — спортивным корреспондентом.

Мы с экспертом посмотрели как Александра держалась на репетиции, которая прошла вчера — перед завтрашним дефиле в национальных костюмах.

Стилист, имиджмейкер Анвар Очилов комментирует этот выход для KP.RU:

«Александра держится уверенно и естественно, все время улыбается лучезарной улыбкой. Это важно и красиво. Доброжелательность всегда в цене на таких конкурсах. У нее естественное лицо — без вмешательств. Естественное поведение. Есть индивидуальность. Объективные шансы на победу высокие. Как и конкуренция — тоже высокая».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый скандал на «Мисс Вселенная 2026»: Участница из России опоздала на конкурс, но задобрила всех шоколадом «Аленка»

На «Мисс Вселенная 2026» из России улетела настоящая красавица: «Естественная красота, без следов косметологии на лице»