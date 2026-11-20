Exeed снизил цены на кроссовер RX на 460–510 тыс. рублей, но урезал скидки. Фото: сайт бренда

Компания Exeed пересмотрела стоимость кроссовера RX 2025 модельного года на российском рынке. Производитель уменьшил рекомендованные цены обеих комплектаций, однако одновременно существенно сократил прямые скидки для покупателей.

В результате фактическая стоимость автомобилей с учетом предоставляемой выгоды, напротив, увеличилась. Об этом стало известно «Автоновостям дня» в ходе мониторинга цен на новые машины в России.

Изменения затронули исполнения «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 249 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Начальная цена комплектации «Премиум» уменьшилась на 510 тыс. рублей (9,81%) и теперь составляет 4,69 млн рублей. Стоимость более дорогого исполнения «Флагман» снизилась на 460 тыс. рублей (8,42%) — до 5 млн рублей.

Однако параллельно с пересмотром прайс-листов Exeed изменил условия предоставления прямой скидки, которая не требует оформления автомобильного кредита. Если раньше покупатели могли получить выгоду в размере 1,001 млн рублей при приобретении версии «Премиум» и 961 тыс. рублей для «Флагмана», то теперь размер скидки для обеих комплектаций унифицирован и составляет всего 420 тыс. рублей.

В итоге снижение базовых цен не привело к удешевлению автомобилей для покупателей. Напротив, фактическая стоимость «Премиума» с учетом скидки выросла на 71 тыс. рублей, или 1,69%. Вместо прежних 4,199 млн рублей за него теперь придется заплатить 4,27 млн рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с исполнением «Флагман». Его цена с учетом предоставляемой выгоды увеличилась на 81 тыс. рублей (1,8%) — с 4,499 млн до 4,58 млн рублей.

В оснащение Exeed RX входят панорамная крыша, 20-дюймовые колесные диски из легкого сплава и двухзонная климатическая установка. Для пассажиров предусмотрены подогрев и вентиляция сидений обоих рядов, а передние кресла дополнительно оснащены функцией массажа. Среди других опций — беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема с 14 динамиками.

Топовое исполнение «Флагман» отличается расширенным набором оборудования. В частности, в него включены проекционный дисплей и система автоматической парковки, дополненная ассистентом движения задним ходом.

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