Хонда мини дом на колесах. Фото: Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Honda готовится показать на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе концептуальный жилой прицеп Base Station, сообщает пресс-служба. Несмотря на небольшие габариты, разработка получила полноценное спальное место, рассчитанное на двух человек, и специальную подъемную конструкцию, позволяющую взрослому человеку выпрямиться в полный рост и комфортно переодеться внутри.

Одной из отличительных особенностей новинки производитель считает модульную систему окон. Благодаря такому решению владельцы смогут адаптировать внутреннее пространство прицепа под свои потребности.

Для автономного энергоснабжения предусмотрен отдельный комплекс оборудования. Он включает литиевую аккумуляторную батарею, инвертор и солнечные панели, размещенные на крыше. Управление энергетической системой и другими функциями будет доступно как через специальный экран в салоне, так и с помощью мобильного приложения.

В Honda также обратили внимание на практичность конструкции. Благодаря небольшой массе Base Station можно будет буксировать с помощью практически любого автомобиля. Компактные размеры прицепа, в свою очередь, позволят размещать его на хранение в обычном гараже.

Пока Base Station существует исключительно в статусе концептуальной разработки. Японский автопроизводитель не стал раскрывать подробные технические характеристики жилого прицепа, а также не сообщил, когда планирует запустить его серийное производство и начать продажи.

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