Начались продажи кроссовера со складным рулем. Фото: пресс-служба BYD

Китайский автопроизводитель FangChengBao, входящий в структуру концерна BYD, объявил о выходе на рынок нового крупного кроссовера Ti9. Автомобиль уже поступил в продажу в Китае. В зависимости от выбранного исполнения стоимость модели составляет от 279 900 до 329 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,43–4 млн рублей.

Одной из самых необычных особенностей новинки стала конструкция рулевого колеса. В максимальной комплектации оно способно складываться и полностью скрываться внутри передней панели, освобождая дополнительное пространство в салоне.

Габаритная длина FangChengBao Ti9 достигает 5270 мм, ширина составляет 1999 мм, а высота — 1880 мм. Расстояние между осями равно 3130 мм. Объем багажного отделения в зависимости от конфигурации составляет от 655 до 1245 литров. При этом нижняя секция задней двери может откидываться наружу и использоваться в качестве небольшой скамейки.

Силовая установка кроссовера включает два электродвигателя суммарной мощностью 544 л. с. и бензиновый мотор объемом 1,5 литра. Последний не приводит колеса в движение, а выполняет функцию генератора для подзарядки аккумуляторной батареи.

На одной электрической тяге Ti9 способен преодолеть до 400 км. Если учитывать возможности всей гибридной системы, общий запас хода достигает приблизительно 1630 км.

В числе технических особенностей модели также заявлены электронная система управления рулевым механизмом без механической связи и подруливающая задняя ось. Благодаря этим решениям радиус разворота удалось сократить до 4,95 метра, что должно облегчить маневрирование крупного автомобиля в ограниченном пространстве.

Оснащение включает несколько современных электронных помощников. Среди них — технология распознавания типа дорожного покрытия, система сохранения устойчивости и заданной траектории при внезапном повреждении шины на высокой скорости, а также автоматический парковочный ассистент.

Как сообщает CarNewsChina, наиболее интересное решение предусмотрено для топовой версии Ti9. Здесь рулевое колесо оборудовано сервоприводами, позволяющими сложить его пополам и убрать в специальную нишу передней панели. Весь процесс занимает около 10 секунд.

Такая функция работает исключительно на неподвижном автомобиле. Разработчики предусмотрели ее для повышения комфорта во время отдыха: после складывания рулевого колеса водитель получает дополнительное свободное пространство в передней части салона.

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