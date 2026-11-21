Разобрали популярные ошибки в погоне за стройностью с фитнес-тренером Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Глядя на стройных, накаченных людей, многие хотят выглядеть так же, и частенько совершают ошибки. Какие, разобрали с фитнес-тренером Натальей Шиловой.

Миф 1. "Сейчас быстренько похудею и подкачаюсь за месяц до Нового года"

- Нельзя добиться существенных изменений в качестве тела за месяц, - объясняет корреспонденту KP.RU Наталья Шилова. - Если вы решили заняться правильным фитнесом, то изменения в качестве тела, которые останутся с вами, наступают через 21 регулярную тренировку (которые должны быть 3 раза в неделю минимум). То есть понадобится примерно около двух месяцев. Всё, что вы увидите в зеркале ранее, - лишь мышечный отек (скопление избыточной жидкости в тканях, из-за чего они увеличиваются в объеме, становятся припухшими, – прим. Ред.)

Если вы решили заняться правильным фитнесом, то изменения в качестве тела, которые останутся с вами, наступают через 21 регулярную тренировку (которые должны быть 3 раза в неделю минимум) Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Миф 2. "Потею, значит худею"

- Вопреки убеждениям многих людей, пот не говорит о том, что вы худеете, - уверяет тренер. - Это лишь показатель того, что жидкость покидает ваш организм, а значит ее запасы надо будет пополнить. Жир не «горит» от высокой температуры вашего тела. Уровень потливости у всех людей разный, кто-то начинает потеть еще до начала тренировки.

Кстати, обматывать себя пленкой или надевать не дышащую одежду во время бега не только не эффективно, но еще и не безопасно для сердечно-сосудистой системы.

Миф 3. Ходьба на беговой дорожке по два часа в день поможет похудеть

- Во-первых, похудеть поможет только дефицит калорий. Бег может быть компаньоном, помощником в этом, но точно не ходьба, хотя она и может быть полезна в качестве легкой кардиотренировки. Но на самом деле ходить на дорожке рекомендуют лишь при недостатке дневной активности (например, офисным работникам), просто чтобы организм двигался и не болели суставы, - поясняет Наталья Шилова. - Похудеть при таких ежедневных тренировках интенсивной ходьбы можно максимум на два килограмма за пару месяцев. И то, как я уже отмечала, при условии уменьшения калорийности рациона.

Ходьба может быть полезна в качестве легкой кардиотренировки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Миф 4. Низкий калораж питания – легкий и быстрый способ похудеть.

- Когда мы говорим о дефиците калорий, это не означает, что нужно сокращать их до 600 ккал в день, - предупреждает Наталья Шилова. - Увы, такая диета калорий может в лучшем случае сделать из вас skinny fat («худой толстый», когда тело вроде бы стройное, но наполнено не мышцами, а жиром. Ведь организму проще «поедать», восполняя энергию, более питательные и легче расщепляемые элементы белка, то есть мышц, – прим. Ред.).

А еще дефицитное по калориям (а значит и полезным вещества) питание вполне может уничтожить адекватную работу гормональной системы. Если на такой диете сидеть долго, то перестают вырабатываться гормоны сытости и голода в адекватных количествах и в нужное время. Кортизол (гормон стресса) правит этим балом. В таких реалиях похудеть будет фактически невозможно.

Ограничивать калории нужно с умом, калорийность дефицитного рациона не должна быть меньше 1200 ккал, и снижать ее нужно за счет вредных продуктов. Иными словами, лучше посоветоваться с врачом, а не бросаться с недра диетологии самостоятельно.

Миф 5. Можно «сделать» попу круглым орешком, выполняя «правильные» упражнения.

- Нет, нет и еще раз нет, - категорична Наталья Шилова. - Форма ваших ягодиц - генетически заложенный показатель, так же, как и ширина талии. И тут качай-не качай, изменить форму невозможно. Это зависит от анатомических особенностей прикрепления мышцы, количества различных мышечные волокон и индивидуальной жировой составляющей. Бывают ягодицы круглые, а бывают, увы, квадратные. Это нужно принять. Хотя подкачивать любые виды мышц – всегда полезно.

Форма ваших ягодиц - генетически заложенный показатель, так же, как и ширина талии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Миф 6. Если качать косые мышцы и пресс, то талия станет тоньше, а живот «сдуется».

- И тут тоже анатомия: объем талии при низком содержании жира ограничивается костными структурами. Поэтому тоньше, то есть уже, она не станет, сколько косые мышцы живота не качайте, - разрушает веру в чудо тренер. - А «лишний» живот убирается только дефицитом калорий. Иначе похудеть никак не получится. Безусловно, если качать мышцы живота, то за счет обретения ими тонуса, может незначительно уменьшится объем. Но ключевое слово здесь - незначительно.

Миф 7. Можно накачать попу, а ножки оставить худенькими, тоненькими?

- Это самый частый запрос, который я слышу от девушек, что приходят в зал тренироваться с тренером, - улыбается Наталья Шилова. - Ягодицы напрямую связаны с ногами. Это одна мышечная система нижних конечностей, которая работает слажено и дополняет друг друга. Сильные и крепкие ягодицы – не просто новомодный тренд. Это основная группа мышц, которая отвечает за прямохождение и возможность функционально передвигаться (бегать, подниматься по лестнице), равно, как и мышцы ног.

Поэтому нет, накачать одни ягодицы, а ноги оставить нетронутыми, невозможно.

Ягодицы напрямую связаны с ногами Фото: Алексей БУЛАТОВ.

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