Пищевой развод: почему пары начинают есть раздельно и спасает ли это отношения

Бытовые мелочи нередко становятся причиной семейных ссор Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Кто сегодня готовит ужин, кто моет посуду и почему опять купили не те продукты? Бытовые мелочи нередко становятся причиной семейных ссор. В попытке снизить напряжение некоторые пары выбирают «пищевой развод» – договариваются покупать продукты, готовить и есть отдельно, сохраняя при этом отношения и общий дом.

Об этом рассказала Екатерина Клименко - клинический психолог, групповой тренер.

ПОЧЕМУ ЕДА СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ ССОР

- Конфликты на кухне редко связаны исключительно с едой, - говорит Екатерина Клименко. - Чаще за ними стоят усталость, разные привычки и ощущение несправедливого распределения обязанностей. Например, один партнер отвечает за меню, покупки, приготовление блюд и уборку, а второй считает, что достаточно иногда помочь по просьбе. Даже если обязанности поделены поровну, кто-то может нести основную организационную нагрузку: помнить о запасах продуктов, планировать покупки и решать, что приготовить.

Есть и другие причины разногласий:

* Разные привычки. Один предпочитает домашнюю еду, другой заказывает доставку. Супруги могут не совпадать во вкусах, режиме питания и бюджете.

* Несовпадающие ожидания. Для одного совместный ужин – важная семейная традиция, для другого – необязательный ритуал.

* Накопленные обиды. Очередная просьба помыть тарелку раздражает не сама по себе, а потому, что напоминает о предыдущих конфликтах.

Чаще за конфликтами стоят усталость, разные привычки и ощущение несправедливого распределения обязанностей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

- В результате спор о бытовой мелочи превращается в выяснение отношений, - отмечает психолог. - И тогда раздельное питание начинает казаться простым способом вернуть спокойствие.

По некоторым данным, в «пищевом разводе» сегодня существует около четверти всех семейных пар. И вполне счастливы.

ЧТО ТАКОЕ ПИЩЕВОЙ РАЗВОД И КОМУ ОН ПОДХОДИТ

- Само собой «пищевой развод» – не официальный психологический термин, а обозначение формата, при котором партнеры самостоятельно организуют свое питание: покупают отдельные продукты, готовят разные блюда и едят в удобное время, - говорит Екатерина Клименко.

У такого решения есть преимущества. Не нужно ежедневно согласовывать меню, подстраиваться под чужие предпочтения или спорить о том, кто сегодня стоит у плиты. У каждого появляется больше самостоятельности, а количество бытовых разногласий может сократиться.

- Главный вопрос – почему пара выбирает этот формат, - считает психолог. - Если оба в паре довольны договоренностью, раздельное питание может стать удобным способом организовать быт. Если один соглашается из нежелания очередной ссоры, проблема так и остается нерешенной.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ БЕГСТВО ОТ НЕЕ

- Раздельное питание само по себе не говорит о кризисе в отношениях. Важно, как партнеры пришли к этому решению и что они при этом чувствуют, - считает психолог. - Если люди открыто обсудили свои потребности и нашли удобный для обоих вариант, это проявление гибкости. Но если один перестает готовить из обиды, а другой воспринимает отказ от совместных ужинов как наказание, дистанция между ними может увеличиваться.

В таком случае стоит обсуждать не только еду, но и то, что за ней стоит: распределение ответственности, нехватку внимания или ощущение несправедливости.

Раздельное питание само по себе не говорит о кризисе в отношениях. Важно, как партнеры пришли к этому решению и что они при этом чувствуют Фото: Алексей БУЛАТОВ.

КАК ПЕРЕСТАТЬ ССОРИТЬСЯ ИЗ-ЗА БЫТОВЫХ МЕЛОЧЕЙ

Если конфликты повторяются регулярно, психологи рекомендуют начать с конкретных договоренностей.

1. Распределите обязанности. Решите, кто покупает продукты, готовит и убирает. Учитывайте не только физическую работу, но и время на планирование.

2. Говорите о своих потребностях без обвинений. Вместо «Вы никогда мне не помогаете» скажите: «Я устаю каждый день придумывать ужин. Давайте решим, как разделить эту задачу».

3. Не делайте совместную еду обязательным доказательством любви. Можно ужинать отдельно и при этом сохранять близость. Если общие приемы пищи важны для одного из партнеров, найдите компромисс, который устроит обоих.

4. Проверьте, работает ли новый формат. Попробуйте питаться отдельно в течение пары недель, а затем обсудите, стало ли меньше конфликтов и комфортно ли вам обоим.

Здоровые отношения определяются не тем, едят ли партнеры из одной кастрюли, а тем, умеют ли они договариваться и уважать потребности друг друга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

- Совместная жизнь не требует одинаковых вкусов, единого расписания и обязательных ужинов за одним столом. Но если за отказом от общего быта скрываются обида, игнорирование и нежелание разговаривать, одной смены привычек будет недостаточно. Здоровые отношения определяются не тем, едят ли партнеры из одной кастрюли, а тем, умеют ли они договариваться и уважать потребности друг друга. Иногда для семейного спокойствия действительно достаточно разделить обязанности и перестать спорить из-за ужина. Главное – не потерять за бытовыми компромиссами желание оставаться командой. Если же любые бытовые вопросы заканчиваются взаимными претензиями, а договориться самостоятельно не получается, стоит обратиться к семейному психологу, - рекомендует Екатерина Клименко.

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