В США объявили финалистов конкурса «Автомобиль года». Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Жюри североамериканской премии NACTOY (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year) представило список финалистов конкурса 2027 года. Имена претендентов на награды стали известны во время автомобильной выставки в Лос-Анджелесе.

В категории пикапов сформировалась исключительно американская тройка участников. При этом ни одной модели Ford не удалось пройти в финальный этап. За победу будут бороться Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 и мощный Ram 1400 TRX SRT. Примечательно, что в других номинациях представлены автомобили Kia, Lexus и Mercedes-Benz.

В легковом классе за титул лучшего автомобиля Северной Америки поспорят Kia K4, Lexus ES и гибридный Mercedes-Benz CLA 220.

Список финалистов в категории внедорожников и кроссоверов, которую организаторы называют утилитарным классом, включает электромобиль Kia EV3, Rivian R2 и новое гибридное поколение Nissan Rogue.

Отдельно жюри определило претендентов на награду в номинации «Автотехнологии». В нее вошли адаптивная система управления Rivian, разработка Volvo в области ремней безопасности и современные технологии водительских ассистентов Volkswagen.

Ряд известных моделей не смог добраться до финала и завершил участие в конкурсе. Среди них Audi A6 и Q9, BMW iX3, Jeep Cherokee, Mazda CX-5, Toyota Highlander и Kia Telluride.

Победителей премии NACTOY 2027 объявят 14 января на автомобильной выставке в Детройте.

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