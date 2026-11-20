Жюри североамериканской премии NACTOY (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year) представило список финалистов конкурса 2027 года. Имена претендентов на награды стали известны во время автомобильной выставки в Лос-Анджелесе.
В категории пикапов сформировалась исключительно американская тройка участников. При этом ни одной модели Ford не удалось пройти в финальный этап. За победу будут бороться Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 и мощный Ram 1400 TRX SRT. Примечательно, что в других номинациях представлены автомобили Kia, Lexus и Mercedes-Benz.
В легковом классе за титул лучшего автомобиля Северной Америки поспорят Kia K4, Lexus ES и гибридный Mercedes-Benz CLA 220.
Список финалистов в категории внедорожников и кроссоверов, которую организаторы называют утилитарным классом, включает электромобиль Kia EV3, Rivian R2 и новое гибридное поколение Nissan Rogue.
Отдельно жюри определило претендентов на награду в номинации «Автотехнологии». В нее вошли адаптивная система управления Rivian, разработка Volvo в области ремней безопасности и современные технологии водительских ассистентов Volkswagen.
Ряд известных моделей не смог добраться до финала и завершил участие в конкурсе. Среди них Audi A6 и Q9, BMW iX3, Jeep Cherokee, Mazda CX-5, Toyota Highlander и Kia Telluride.
Победителей премии NACTOY 2027 объявят 14 января на автомобильной выставке в Детройте.
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