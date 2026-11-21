Психолог советует, как разговорить ребенка, если он что-то скрывает. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Ребенок, столкнувшийся с буллингом, угрозами или насилием, нередко предпочитает молчать. Для родителей это кажется парадоксальным: ведь именно взрослые должны стать опорой. Почему же такое случается?

- С точки зрения психологии и нейропсихологии, молчание — не каприз и не упрямство, а защитная реакция психики, - объясняет Екатерина Ильичева - детский психолог, нейропсихолог, руководитель Центра психологии и развития «Компас». – Часто сама атмосфера в доме не способствует доверительности.

ЧТО ВЫКЛЮЧАЕТ ГОТОВНОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ ПРОИЗОШЕДШИМ

- Безопасность — базовая потребность, без которой не работают более сложные механизмы: открытость, рефлексия, способность просить о помощи, - говорит Екатерина Ильичева. - Если дома ребенок регулярно сталкивается с холодностью, резкой критикой или обесцениванием («Сам виноват», «Не выдумывай»), его мозг считывает среду как небезопасную. В таких условиях активируются защитные стратегии: минимизация контакта, уход в себя, сокрытие эмоций.

С психологической точки зрения формируется установка: «Если я расскажу, станет только хуже». Это не просто обида — это выученная модель поведения. Ребенок прогнозирует реакцию взрослых и заранее выбирает молчание как меньшее из зол.

Примеры типичных ситуаций:

1. Критика вместо поддержки.

Ребенок приходит домой расстроенным, говорит, что ребята в классе смеются над ним. Родитель реагирует фразой: «А ты не давай повода. Соберись, не будь тряпкой». Итог: школьник делает вывод, что делиться переживаниями опасно — вместо сочувствия он получает оценку и давление, как в школе. В следующий раз он промолчит.

2. Холодность и игнорирование.

Бывает, что дома принято не обсуждать эмоции: «Не ной», «Иди делай уроки». Ребенок привыкает, что его внутренний мир не интересен и не важен. Когда возникает реальная угроза (например, угрозы в чате), он не видит смысла обращаться к родителям: ведь его «нормальные» переживания раньше не принимали всерьез.

Бывает, что дома принято не обсуждать эмоции: «Не ной», «Иди делай уроки». Фото: Motortion Films/Shutterstock/Fotodom

3. Нейропсихологический ракурс: перегрузка и истощение.

У ребенка с трудностями саморегуляции (дефицит внимания, повышенная утомляемость, импульсивность) стресс накапливается быстрее. В ситуации угрозы он может не уметь подобрать слова, быстро истощаться или «замораживаться» — это проявление перегрузки нервной системы. Молчание здесь — не сознательный выбор, а следствие истощения ресурсов.

ПОЧЕМУ МОЛЧАНИЕ ОСОБЕННО ОПАСНО ПРИ БУЛЛИНГЕ И УГРОЗАХ

- Молчание лишает ребенка возможности получить своевременную помощь, - объясняет Екатерина Ильичева. - При буллинге важна быстрая реакция: чем дольше ситуация тянется, тем сильнее закрепляется роль «жертвы» в глазах группы и тем глубже травмируется самооценка. Кроме того, длительное пребывание в стрессе влияет на когнитивные функции: страдает память, внимание, способность принимать решения. Именно поэтому важно не ждать, пока ребенок сам всё расскажет, а создавать условия, в которых он сможет это сделать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ

1.Создайте «безопасную рутину» для разговоров.

Не ждите кризисной ситуации, чтобы начать обсуждать чувства. Вводите короткие, регулярные моменты: «Расскажи про один хороший и один сложный момент дня». Важно, чтобы это было спокойно, без допроса и оценок.

2. Тренируйте навык безоценочного слушания.

Используйте фразы: «Я слышу, что тебе сейчас тяжело», «Спасибо, что рассказал». Избегайте сразу давать советы или искать виноватых. Сначала нужно вернуть ощущение безопасности.

3. Проговорите право на помощь.

Ребенок должен знать: есть ситуации, когда молчать нельзя, и взрослые обязаны вмешаться. Проговорите это заранее: «Если кто-то угрожает, бьёт, заставляет что-то делать — ты должен сказать мне или другому надёжному взрослому. И я не буду тебя ругать, я помогу».

4. Учитывайте индивидуальные особенности.

Если у школьника есть трудности с речью, саморегуляцией, повышенная тревожность, ему может быть сложно рассказать о проблеме словами. Предлагайте альтернативные способы: нарисовать, показать на фигурах, написать в заметках. Это снижает нагрузку и помогает выразить то, что трудно проговорить.

5. Следите за собственными реакциями.

В момент, когда любимый человечек делится чем-то тяжелым, у родителя может возникнуть сильный стресс, гнев или желание немедленно всё исправить. Важно сначала стабилизировать себя: сделать паузу, глубоко вдохнуть, и только потом реагировать. Ребенок считывает эмоции взрослых и должен видеть: «С этой бедой можно справиться вместе».

6.Нормализуйте обращение за помощью.

Обсуждайте на примерах (из книг, фильмов, историй): как герои просят о помощи, что из этого получается. Это формирует модель поведения и снижает стыд от просьбы о поддержке.

7. Знайте, куда обращаться, если диалога не получается.

Держите под рукой контакты детского телефона доверия, школьного психолога, надежного специалиста. Скажите: «Если ты пока не хочешь говорить со мной, есть другие взрослые, которым можно доверять. Давай я помогу тебе выбрать».

Важно создать в семье доверительные отношения. Фото: Yuganov Konstantin/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО РЕБЕНОК «ЗАКРЫВАЕТСЯ»

* Начните с малого: не с «Расскажи, что случилось», а с «Мне важно знать, как ты себя чувствуешь. Даже если не хочешь рассказывать детали — скажи, хочешь ли ты сейчас просто побыть рядом».

* Избегайте фраз, которые звучат как обвинение или давление: «Почему ты мне не сказал?», «Ты должен был рассказать». Они усиливают чувство вины и укрепляют установку «лучше молчать».

* Покажите, что вы меняетесь: «Я понимаю, что раньше мог реагировать не так, как тебе было нужно. Сейчас я хочу научиться слушать лучше. Помоги мне: скажи, что для тебя важно».

- Доверие не восстанавливается за один разговор, - говорит Екатерина Ильичева. - Это процесс, который требует времени, последовательности и искреннего внимания. Но именно в атмосфере принятия и безопасности рождается готовность делиться самым трудным — и просить о помощи тогда, когда она действительно нужна.

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