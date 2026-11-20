Продажи люксовых автомобилей в России упали почти на треть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В октябре 2026 года российский рынок новых автомобилей люксового сегмента продемонстрировал снижение. По данным генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, количество зарегистрированных машин оказалось на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда на учет поставили 63 автомобиля премиальных иностранных марок.

При этом совокупные результаты за первые десять месяцев года остаются положительными. Как уточнил Целиков, с января по октябрь в России зарегистрировали 601 новый автомобиль люксовых брендов. Это на 3,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди производителей по итогам десяти месяцев стал Rolls-Royce с результатом 189 машин, хотя продажи марки снизились на 1%. Вторую позицию занял Bentley — 164 автомобиля, что соответствует прошлогоднему уровню. Lamborghini расположилась на третьем месте: 163 зарегистрированные машины и рост на 30%.

В первую пятерку также вошли Ferrari с 59 автомобилями (снижение на 9%) и Aston Martin, результат которого составил 15 машин (минус 29%). Помимо этих марок, с начала года россияне зарегистрировали семь новых Maserati, а также по два автомобиля Bugatti и McLaren.

В модельном рейтинге наиболее востребованным люксовым автомобилем оказался внедорожник Rolls-Royce Cullinan. За десять месяцев на учет поставили 137 таких машин. Совсем немного ему уступил Lamborghini Urus с результатом 133 экземпляра. Третью строчку занял Bentley Bentayga — 76 автомобилей. Далее следуют Bentley Continental GT (74 машины) и Ferrari Purosangue (32 автомобиля).

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года россияне приобрели 596,6 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с октябрем прошлого года объем сделок на вторичном рынке уменьшился на 8,6%.

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