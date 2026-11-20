Volkswagen показал электрический GTI Clubsport с гоночным дизайном. Фото: пресс-служба VW

Немецкая марка Volkswagen рассекретила концептуальный электромобиль ID Polo GTI Clubsport, приуроченный к 50-летию спортивного подразделения GTI. Публичный дебют прототипа состоится на автосалоне в Эссене, а сам концепт демонстрирует, каким образом компания намерена развивать линейку GTI в эпоху электрификации.

Ключевое отличие Clubsport от серийного ID Polo GTI заключается в силовой установке. Вместо мотора на 226 л.с. концепт получил агрегат мощностью 367 л.с., приводящий в движение передние колёса. В отдельных режимах отдача кратковременно возрастает до 394 л.с., а крутящий момент достигает 550 Н·м против 290 Н·м у стандартной версии. Чтобы справиться с такой мощностью, инженерам пришлось переработать переднюю часть кузова и установить новый подрамник.

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

С места до 100 км/ч ID Polo GTI Clubsport ускоряется за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Для сравнения: обычный ID Polo GTI проделывает то же упражнение за 6,8 секунды. Таким образом, прибавка в мощности дала почти двухсекундное преимущество в разгоне.

Фото: Volkswagen

Визуально прототип заметно отошёл от серийного хетчбека: четырёхдверный кузов превратился в двухдверный, колесные арки расширили, появились крупный передний сплиттер, задний диффузор, массивное антикрыло и вентиляционные отверстия на капоте. По словам компании, расширенные задние крылья не позволили сохранить задние двери, поэтому их убрали, однако до серии двухдверное исполнение не доберётся. Салон оформлен в гоночном духе: ковшеобразные кресла Recaro, пятиточечные ремни, красный каркас безопасности и отсутствие заднего ряда сидений. Отделка выполнена из микрофлиса ArtVelours, 13-дюймовый экран мультимедиа сохранён, но саму систему в концепте не установили — автомобиль ориентирован на трек .

Volkswagen не раскрыл запас хода концепта, а также не сообщил, получит ли модель серийное продолжение. В компании лишь подчеркнули, что прототип показывает, как спортивная ДНК GTI может быть адаптирована к электромобилям.

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