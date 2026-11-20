Autonews рассказал о новых регистрациях иностранных моделей в России в 2026 году. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В 2026 году зарубежные автомобильные компании продолжили оформлять права на новые названия моделей и товарные знаки на российском рынке.

При этом регистрация бренда или наименования автомобиля сама по себе не означает, что производитель намерен в ближайшее время возобновить продажи в стране. Однако такая процедура обеспечивает правовую охрану интеллектуальной собственности и позволяет автоконцернам сохранить возможность использовать зарегистрированные обозначения в дальнейшем. Об этом сообщает портал AutoNews.

Издание составило перечень иностранных марок и автомобильных названий, которые получили регистрацию в России с начала 2026 года. В дальнейшем под этими обозначениями правообладатели смогут продавать не только транспортные средства, но и различные сопутствующие товары.

Январь

В первый месяц года заявки на регистрацию новых обозначений были связаны с двумя японскими производителями. Toyota оформила права на название Wigo, а Mitsubishi — на Eclipse.

Февраль

В феврале Mitsubishi продолжила регистрацию своей модельной линейки. В перечень вошло название ASX.

Март

Весной активность зарубежных автоконцернов заметно расширилась. Toyota зарегистрировала сразу пять наименований: Corolla, Crown Signia, Avensis, Verso и Century.

BMW оформила права на обозначение i3, а Hyundai — на название Kona.

Апрель

В апреле список Toyota пополнился сразу несколькими названиями. В него вошли Venza, Lexus LBX, GR86, 86, GT86, bZ и C+pod.

Кроме того, Mitsubishi зарегистрировала обозначение Grandis, а Hyundai — Centennial.

Май

В мае Toyota продолжила закреплять права на названия своих автомобилей. Среди зарегистрированных обозначений оказались Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, bZ4X, Corolla Cross, RAV4 и Aygo.

В тот же период Hyundai оформила права на Elantra и Mighty, а Kia — на Rio X-Line.

Август

После летнего перерыва в перечне вновь появились обозначения Toyota. В августе компания зарегистрировала названия Hilux и Sequoia.

Сентябрь

В сентябре к процессу присоединились американский и китайский автопроизводители. Ford получил регистрацию для обозначений Tourneo и Mustang, а Changan — для Eado Max.

Таким образом, в течение 2026 года иностранные автоконцерны продолжали сохранять юридические права на широкий перечень автомобильных названий в России. При этом сам факт регистрации товарных знаков не следует рассматривать как подтверждение скорого появления соответствующих моделей в официальной продаже.

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