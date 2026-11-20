В 2026 году зарубежные автомобильные компании продолжили оформлять права на новые названия моделей и товарные знаки на российском рынке.
При этом регистрация бренда или наименования автомобиля сама по себе не означает, что производитель намерен в ближайшее время возобновить продажи в стране. Однако такая процедура обеспечивает правовую охрану интеллектуальной собственности и позволяет автоконцернам сохранить возможность использовать зарегистрированные обозначения в дальнейшем. Об этом сообщает портал AutoNews.
Издание составило перечень иностранных марок и автомобильных названий, которые получили регистрацию в России с начала 2026 года. В дальнейшем под этими обозначениями правообладатели смогут продавать не только транспортные средства, но и различные сопутствующие товары.
В первый месяц года заявки на регистрацию новых обозначений были связаны с двумя японскими производителями. Toyota оформила права на название Wigo, а Mitsubishi — на Eclipse.
В феврале Mitsubishi продолжила регистрацию своей модельной линейки. В перечень вошло название ASX.
Весной активность зарубежных автоконцернов заметно расширилась. Toyota зарегистрировала сразу пять наименований: Corolla, Crown Signia, Avensis, Verso и Century.
BMW оформила права на обозначение i3, а Hyundai — на название Kona.
В апреле список Toyota пополнился сразу несколькими названиями. В него вошли Venza, Lexus LBX, GR86, 86, GT86, bZ и C+pod.
Кроме того, Mitsubishi зарегистрировала обозначение Grandis, а Hyundai — Centennial.
В мае Toyota продолжила закреплять права на названия своих автомобилей. Среди зарегистрированных обозначений оказались Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, bZ4X, Corolla Cross, RAV4 и Aygo.
В тот же период Hyundai оформила права на Elantra и Mighty, а Kia — на Rio X-Line.
После летнего перерыва в перечне вновь появились обозначения Toyota. В августе компания зарегистрировала названия Hilux и Sequoia.
В сентябре к процессу присоединились американский и китайский автопроизводители. Ford получил регистрацию для обозначений Tourneo и Mustang, а Changan — для Eado Max.
Таким образом, в течение 2026 года иностранные автоконцерны продолжали сохранять юридические права на широкий перечень автомобильных названий в России. При этом сам факт регистрации товарных знаков не следует рассматривать как подтверждение скорого появления соответствующих моделей в официальной продаже.
Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.